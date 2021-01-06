205 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Еще 205 больных с коронавирусом в Алтайском крае зафиксировал региональный оперштаб за прошедшие сутки. По данным на 6 января, выздоровело 220 пациентов. Умерло 13 человек, из них 8 — от COVID-19.

Теперь общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 34 162 человека, среди которых 2 255 детей. Выздоровели всего 30 612 человек. Умерло 1 618 человек, все взрослые. Из них от ковида скончались 934 человека, по иным причинам - 684 человека.

По состоянию на 6 января на лечении в госпиталях находится 1796 человек с подтвержденным ковидом. Кроме того, 1 059 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 398, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 104.