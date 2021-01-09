Жителей Барнаула бесплатно научат кататься на коньках за семь дней

Жителей Барнаула приглашают стать участниками проекта "Стань фигуристом за семь дней". По словам организаторов, за неделю они всех взрослых и детей бесплатно научат кататься на коньках, сообщает Министерство спорта Алтайского края.

Программа обучения уже в третий раз проходит в барнаульском Парке спорта по улице Энтузиастов, 12. Участники мастер-классов учатся уверенно стоять на коньках, балансировать на одной ноге и выполнять различные упражнения.

Занятия проводят бесплатно, однако участникам нужно заплатить только за выход на лед и прокат коньков. 100 рублей – со своими коньками, 150 рублей – аренда коньков. Время катания не ограничено.

Первый мастер-класс прошел в пятницу, 8 января, следующие состоятся уже сегодня, 9 декабря, и завтра, в воскресенье. Начало в 13:00 часов.

Всего в Барнауле этой зимой работают несколько десятков катков. Несмотря на пандемию коронавируса, власти краевой столицы не стали отказывать жителям в возможности заниматься спортом на свежем воздухе. Однако из-за морозов некоторые катки не работали в праздничные дни.