В Минздраве рассказали, когда в районах Алтайского края начнется вакцинация от ковида

80% районов Алтайского края имеют необходимое морозильное оборудование и готовы к тому, чтобы проводить вакцинацию от коронавируса. Об этом на пресс-конференции 12 января рассказала начальник отдела организации медпомощи взрослому населению краевого Минздрава Жанна Вахлова. По ее словам, вакцину уже начали доставлять в отдельные районы края и даже прививают жителей.

Напомним, сейчас сделать прививку от коронавируса можно только в четырех медучреждениях края: в поликлиниках № 1 и № 9 Барнаула, в горбольнице № 4 Бийска и в горбольнице № 1 Рубцовска. С 11 января к вакцинации подключилась и Павловская ЦРБ: там привили уже 134 человека, рассказали в Минздраве.

"11 декабря в Алтайский край поступило еще 3800 доз вакцины "Спутник V". Сейчас идет распределение этой партии. Вакцину уже получают Тальменский, Первомайский и другие районы. Алгоритм того, как проводить вакцинацию в районах, у нас уже есть. Мы провели ревизию морозильного оборудования, которое есть в крае. Можем использовать для хранения вакцины камеры, где хранится плазма крови. Санитарными правилами это разрешено", – объяснила Вахлова.

По ее словам, следующие партии будут распределять и по другим районам Алтайского края. Ближайшую поставку ждут уже 13 января: еще 3800 доз вакцины.

Всего в Минздраве рассчитывают подключить к вакцинации 92 медучреждения в регионе. В конце 2020 года ведомство закупило еще десять морозильных камер для хранения "Спутника V". Их в ближайшее время передадут в поликлиники Барнаула и Бийска, чтобы проводить вакцинацию всей сетью первичного звена.

При этом в первую очередь прививать будут медиков, педагогов и соцработников, подчеркнула Вахлова.

"Будем использовать мобильные ФАПы, чтобы прививать работников соцучреждений и контингент, который там проживает. Кроме того, там, где нет морозильного оборудования, будет происходить обмен. Учреждения будут проводить вакцинацию и передавать морозильную установку следующему. У нас уже все определено, кто с кем обменивается оборудованием", – пояснила представитель Минздрава.

Напомним, по данным на 11 января, вакцину от коронавируса поставили уже 1815 жителей Алтайского края. Из них 332 человека прошли полный комплекс ("Спутник V" ставится в два этапа с перерывом в 21 день). Еще 1483 жителям ввели только первую прививку. По словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, совсем скоро к вакцинации допустят и людей старше 60 лет.