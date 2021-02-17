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12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В регионе лабораторно подтвердили еще 159 случаев заражения инфекцией
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2199.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 159 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 949 человек. Выздоровели 37 533 человека (+163 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так:  Барнаул – 45, Бийск – 17, Рубцовск – 13, Бийский район – 6, Заринск, Яровое, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Краснощековский, Кытмановский, Ребрихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Советский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 373 пациента, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 779 коек.

Напомним, пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев сообщил, что Виктор Томенко рассматривает возможность смягчения ковидных ограничений для досуговых заведений. Ранее об этом главу региона попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.02.2021 12:22
так вот

все больше и больше неясности с короновирусом, три дня назад похоронили родного человека болевшего короновирусом, в заключении о смерти диагноз сердечная недостаточность!!, умер не приходя в сознание в реанимации. при поступлении 45%поражения легких и это не от простуды случилось воспаление. что за вирус? возможно все таки раковые заболевания вирусные) таки передаются воздушно-капельным путем и бытовухой, или это спид?? которым заразилось незаметно половина населения и он у кого то спит а у кого уже не спит. Подозрительно быстро в россии изготовили вакцину!? может уже ранее, а так и было вероятно граждане умирали от этого вируса и наши ученые мужи эпидемиологи знали и молчали?

17.02.2021 12:40
- гость -

17.02.2021 12:22
так вот

Не истерите! Короновирусами( другими штаммами) болели всегда, ничего нового тут нет. Умирают от него единицы, также как от гриппа. А вот от осложнений на хронические заболевания умирают многие( при других вирусах также, только не мусолили этого до ковида). Поэтому в заключении о смерти и указан диагноз не ковид, а заболевание сердца. Ковида уже стандартно на восьмой день нет, как говорится если вирус лечить- пройдет за неделю, если не лечить- за 7 дней.

17.02.2021 12:43
Гость

Гость 12:40
неправда, мой отец лежал в больнице месяц, в справке о смерти написан ковид (в числе прочих), вирус никуда не делся за это время, хотя лечили его всем, чем только можно

17.02.2021 13:44
- гость -

17.02.2021 12:40
- гость -
Новое слово! Весь мир - дураки! Придумали ковид! Только ковид-диссидентов из Алтайского края не проведёшь. В регионе смертность, как в годы войны, а "главное не истерить"!

17.02.2021 13:47
- гость -

17.02.2021 12:43
Гость
Вам тоже кто-то может написать"неправда". "17.02.2021 12:22так вот" рассказал о своём случае, вы о своём. И они различны. Схожая ситуация решалась по-разному. Хотя исход один.

17.02.2021 13:48
- гость -

17.02.2021 12:40
- гость -
Не истерите!
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Да уже всем понятно, что решили снять все ограничения. Поэтому ваши посты годовой давности снова на ленте.

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