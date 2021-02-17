12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2199.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 159 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 949 человек. Выздоровели 37 533 человека (+163 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 45, Бийск – 17, Рубцовск – 13, Бийский район – 6, Заринск, Яровое, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Краснощековский, Кытмановский, Ребрихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Советский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 373 пациента, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 779 коек.

Напомним, пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев сообщил, что Виктор Томенко рассматривает возможность смягчения ковидных ограничений для досуговых заведений. Ранее об этом главу региона попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов.