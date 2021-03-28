Почти 83 тысячи человек в Алтайском крае получили прививку от коронавируса

82 951 житель Алтайского края сделал прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 62 414 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.
В Алтайский край уже поступило 95 642 комплекта вакцины. По данным Минздрава, в прививочной кампании участвуют 83 медицинских организации, при этом в крупных районах одновременно работают две-три площадки в разных населённых пунктах.
Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.
За последние сутки в крае выявили 106 случаев коронавируса, выздоровели 85 пациентов, скончались 15 человек.
Комментарии
за 3 месяца привезли 100тыс вакцин, а за 6мес - 1млн. Математик каких поискать надо
если быть точнее то 31 666 комплектов вакцин в мес. Такими темпами привьют 1,1 мл за: 1 100 000 :31 666= 34 месяца это 2,89 года.
"за 3 месяца привезли 100тыс вакцин, а за 6мес - 1млн. Математик каких поискать надо"
ты глупость сморозил, при чем здесь математика
28.03.2021 21:14
точный
Как у тебя в жизни с логикой? Сколько производили в январе и сколько сейчас. Привезут, сколько потребуется.
Редакция, лучше скажите, когда поступит спутник 5, уже недели 2 нету нигде, предлагают эпикваккороной, но ей нет пока доверия.
29.03.2021 08:06
Антон
но ей нет пока доверия.
Как бы, это ваши личные проблемы.
Дык, эта - а почему такой низкий процент привитых жителей края, меньше 5%? Как они вирус победить хотят - само рассосется?!
Привитых жителей края, меньше 5%?
гость 29.03.2021 08:06 Тебя забыл спросить, прости
29.03.2021 08:39
Антон
А Амику откуда знать? Они же не занимаются распределением вакцин.