Почти 83 тысячи человек в Алтайском крае получили прививку от коронавируса

82 951 житель Алтайского края сделал прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 62 414 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило 95 642 комплекта вакцины. По данным Минздрава, в прививочной кампании участвуют 83 медицинских организации, при этом в крупных районах одновременно работают две-три площадки в разных населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

За последние сутки в крае выявили 106 случаев коронавируса, выздоровели 85 пациентов, скончались 15 человек.