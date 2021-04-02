Длительное сексуальное воздержание может нанести заметный ущерб здоровью. Причём это касается и мужчин, и женщин, подчеркнул врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По его словам, речь идёт не о недельном воздержании от секса, а о тяжёлых случаях, когда половой близости нет месяцами и даже годами. Как отметил Кульгавчук, в этом случае сначала появляются психологические проблемы, а за ними следует детренированность половых органов.

У мужчин начинаются проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, снижается либидо и тестостерон. Особенно опасно длительное воздержание для мужчин старше 40 лет.

Женщинам воздержание грозит возникновением миом, мастопатией и неврастенией.

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