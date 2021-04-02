Длительное сексуальное воздержание может нанести заметный ущерб здоровью. Причём это касается и мужчин, и женщин, подчеркнул врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.
По его словам, речь идёт не о недельном воздержании от секса, а о тяжёлых случаях, когда половой близости нет месяцами и даже годами. Как отметил Кульгавчук, в этом случае сначала появляются психологические проблемы, а за ними следует детренированность половых органов.
У мужчин начинаются проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, снижается либидо и тестостерон. Особенно опасно длительное воздержание для мужчин старше 40 лет.
Женщинам воздержание грозит возникновением миом, мастопатией и неврастенией.
Ранее учёные рассказали, в какое время мужчинам нужно заниматься сексом, чтобы продлить себе жизнь.
Комментарии
Пост идет , а вы такие статьи пишите, богохульники
8 месяцев
ну, ручник никто не отменял... Да и игрушек всяких на эту тематику у дядюшки Ляо на али полно.
А если рука на себя не поднимается?))))))
13:44
Можно позвать бутину))
Если раньше все болезни были от нервов, то теперь от недотраха (отсутствия сексуальных контактов в течение долгого времени)...
если щенок вырастает во взрослого кабеля и у него ни разу не было случки, то таких псов бракуют, у них сдвиг мозгов.
Сублимацией это опасно.
Молодежная 50 там путан на разный вкус.
Темы уже специально подбираются для обезьянок алмасов?
Вроде Фрейд еще 100 лет назад, всё насчет этого объяснил.
А ну давай наяривай гитара семиструнная... Что делать, когда нету жены и денех на массажные салоны?
2.04.2021 16:18
AntonTM
зачем тебе обязательно дорогая с салона?