Руководитель отдела продаж интернет-рекламы медиагруппы "ФМ-Продакшн" Лилия Косовских рассказала, как подобрать рекламный формат под задачи компании

29 октября 2026, 06:55, ИА Амител

Руководитель отдела продаж интернет-рекламы медиагруппы "ФМ-Продакшн" Лилия Косовских и редактор Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Оля Андрюхина / Фото: amic.ru

В современном инфополе, где каждый день появляются тысячи новостей, умение бренда говорить с аудиторией через медиа становится критически важным. А если это медиа, которому доверяют сотни тысяч читателей, — и подавно. 30 октября amic.ru исполняется 27 лет. За это время портал стал одной из известных новостных площадок Алтайского края, где можно узнать о событиях и компаниях, которые работают в регионе. Но как бизнесу выбрать подходящий формат продвижения, почему одного вирусного видео бывает недостаточно и какую пользу дают публикации в СМИ? Об этом в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала руководитель отдела продаж интернет-рекламы медиагруппы "ФМ-Продакшн" Лилия Косовских.

— Кто сегодня читает amic.ru и сколько у портала посетителей?

— По данным "Яндекс Метрики", amic.ru читают около 1,5 млн человек в месяц. При этом наша аудитория достаточно молодая. Примерно 30% читателей — люди в возрасте от 18 до 24 лет, почти 30% — от 25 до 34 лет, еще 21% — от 35 до 44 лет. На аудиторию старше 44 лет приходится 18%.

Получается, около 60% наших читателей — люди младше 35 лет. Еще пять-семь лет назад аудитория была старше, но сейчас она молодеет. Это опровергает распространенное мнение, что молодежь не читает новости.

Основная аудитория портала — жители Алтайского края, но нас читают и в других регионах: в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Омске. Предполагаем, что среди них немало тех, кто раньше жил на Алтае и продолжает следить за событиями в родном регионе. В целом около 92% нашей аудитории находится в России.

Мы также отслеживаем интересы читателей. В числе постоянных тем — дом и семья, отдых, бизнес, автомобили, недвижимость и здоровье. Приоритеты меняются в зависимости от сезона: летом растет интерес к отдыху, в сентябре — к семье и детям, а поздней осенью заметнее становится деловая повестка. Автомобили и недвижимость стабильно входят в пятерку популярных тем.

— Предприниматели нередко рассчитывают на одно вирусное видео, которое принесет популярность и продажи. Зачем тогда бизнесу размещаться на новостном портале?

— Размещение в официальном СМИ помогает бренду формировать доверие, повышать лояльность и получать независимую экспертную оценку. Кроме того, это возможность выйти на новую аудиторию.

Социальные сети и корпоративный сайт хорошо работают с людьми, которые уже знают компанию и следят за ней. Контекстная и таргетированная реклама тоже остаются важными инструментами, но у них свои задачи и ограничения. Стоимость контакта может расти, а возможности рекламных площадок и структура рынка меняются.

У публикаций в СМИ есть еще один эффект. Когда компания рассказывает о себе сама, это воспринимается как самопродвижение. А когда о ней пишет независимое издание, это может стать дополнительным подтверждением ее компетенций и достижений. Такой формат помогает укреплять репутацию в глазах партнеров, инвесторов и потенциальных клиентов. Кроме того, СМИ позволяют обращаться к людям, принимающим решения: руководителям, чиновникам, крупным предпринимателям. Это аудитория, до которой бизнесу не всегда просто достучаться через собственные каналы.

— В каких случаях публикация в СМИ особенно полезна?

— Когда нужно подробно рассказать о новом продукте, объяснить сложную технологию, представить ребрендинг или социальный проект. Для этого подходят статьи, интервью и другие форматы, в которых можно раскрыть тему без жестких ограничений по объему.

Отдельное направление — антикризисный PR. Если у аудитории возникают вопросы к компании, ее товарам, услугам или решениям руководства, важно своевременно предоставить информацию и объяснить свою позицию.

У amic.ru есть еще одно преимущество — большой архив публикаций, который формировался 27 лет. Качественные материалы продолжают индексироваться поисковыми системами и спустя время могут приводить на сайт читателей и потенциальных клиентов. Если коротко: соцсети, контекстная и таргетированная реклама хорошо подходят для решения тактических задач и работы с лояльной аудиторией, а СМИ — это инструмент стратегический.

— Какие возможности есть у бизнеса на портале?

— Основа любого новостного СМИ — новостная лента. Поэтому мы предлагаем более 20 вариантов размещения и подбираем их под конкретные задачи.

Если нужно анонсировать мероприятие, подойдет короткая новость. Если компания хочет познакомить аудиторию с новым товаром, услугой или рассказать о себе, можно подготовить статью. В ней используются фотографии, видео, графики и инфографика. Мы учитываем цель рекламной кампании, продолжительность информационного повода и бюджет клиента. Важно не просто разместить материал, а выбрать формат, который поможет решить конкретную задачу.

— Как вы добиваетесь того, чтобы рекламные статьи читали до конца?

— В первую очередь важен заголовок. Он должен заинтересовать человека, быть понятным и побуждать открыть материал. Затем вступают в силу актуальность и польза информации, структура и логика изложения. Иногда клиенты хотят использовать много специальных терминов и сложных формулировок, особенно если у них технологичный продукт. Мы объясняем, что читателю важно быстро и понятно получить нужную информацию.

У нас большой опыт работы с текстами. Если клиент присылает готовый материал, мы можем его доработать, а если необходимо — написать с нуля. При этом учитываем требования редакции, законодательства и поисковой оптимизации. Перед публикацией согласовываем текст с клиентом.

— Когда стоит заказать отдельный спецпроект, а не ограничиваться стандартной публикацией?

— Спецпроект подходит для масштабных информационных поводов и задач, которые требуют нестандартной подачи. Это может быть текстовый лонгрид, мультимедийная статья, анимированный ролик, серия инфографик или аудиогид.

Например, к юбилею компании можно подготовить интервью с руководителем, снять видеоэкскурсию по предприятию или создать инфографику с основными этапами его истории. Можно выпускать материалы постепенно, а затем объединить их на одной странице в большой мультимедийный проект.

Сначала мы обсуждаем с клиентом задачу, изучаем его деятельность, прорабатываем идеи и предлагаем концепцию. Только после согласования рассчитываем смету и приступаем к реализации. Над каждым спецпроектом работает команда.

— Каким проектом amic.ru вы особенно гордитесь?

— Для меня один из самых ярких проектов — аудиогид "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая". Вместе с РЖД мы подготовили 13 эпизодов, посвященных основным железнодорожным станциям края.

Это полноценные аудиоспектакли с авторскими сценариями, дикторскими голосами и музыкальным оформлением. Эпизод о Барнаульском железнодорожном вокзале мы подготовили в том числе на английском языке.

Сегодня аудиогид доступен на сайте amic.ru в разделе "Слушай", а QR-коды для прослушивания размещены в скоростных пригородных поездах Алтайского края и на станциях. На старте проекта пассажиры получали билеты с его анонсом, а РЖД выпустили сюжет о работе над аудиогидом на корпоративном телевидении. Это был длительный проект, в котором участвовали большие команды с обеих сторон. В результате мы получили продукт, который оценили и эксперты на федеральном уровне, и сами слушатели.

— Бизнесу нужны конкретные цифры. Как понять, что рекламная кампания сработала?

— Мы собираем статистику по каждому размещению и обратную связь от клиентов. Но еще до старта важно определить цель: какого результата компания хочет добиться и по каким показателям будет его оценивать.

Наша задача — привести потенциальных покупателей к клиенту: на сайт, в торговую точку или к телефонному звонку. А дальше многое зависит уже от самого бизнеса: насколько удобен сайт, как менеджеры отвечают на обращения, какое обслуживание получает покупатель. Поэтому продвижение всегда предполагает совместную работу. Мы обсуждаем цели до запуска, следим за промежуточными результатами и подводим итоги после завершения кампании.

— Какую аналитику получает рекламодатель?

— Для сбора данных мы используем "Яндекс Метрику". По текстовым публикациям предоставляем количество прочтений, по баннерам — показы с разбивкой по дням и переходы на страницу клиента. По материалам в социальных сетях показываем количество просмотров.

Мы также можем комбинировать несколько каналов. Например, если компании нужно продвинуть новую услугу и одновременно повысить узнаваемость руководителя, предложим интервью в студии Business FM Барнаул. Затем выпустим его в эфире, разместим текстовую версию на amic.ru и подготовим карточки с ключевыми цитатами для социальных сетей.

Таким образом, один визит в студию превращается в серию публикаций на разных площадках. В медиагруппу входят сайт, радиостанции и их официальные сообщества. Это позволяет охватывать аудиторию в разное время суток и использовать несколько форматов в рамках одной кампании.

— А если у компании небольшой рекламный бюджет? С чего лучше начать?

— Вариантов много. Можно начать с новости на сайте, пакета новостей на радиостанциях или информационного сюжета на Business FM. Иногда подходит публикация на портале в сочетании с упоминаниями в эфире. Для другой аудитории можно организовать розыгрыш в Max-канале amic.ru и поддержать его на радиостанции. Все зависит от задач и целевой аудитории. Необязательно сразу запускать большую кампанию на всех ресурсах. Мы можем подобрать доступный вариант, проверить, как он работает, и затем расширить продвижение.

— Как компании начать сотрудничество с amic.ru?

— Лучше всего обратиться к нам напрямую. На сайте amic.ru внизу страницы указаны контактные данные. Можно написать в любую из наших групп в социальных сетях или найти нас в 2ГИС. Еще один вариант — позвонить в рекламное агентство "ФМ-Продакшн" по номеру (7-385-2) 27-18-18. За клиентом закрепят специалиста, который соберет необходимую информацию, уточнит задачи и предложит подходящие форматы размещения. Мы регулярно реализуем рекламные кампании на портале, поэтому можем опираться на накопленный опыт и подбирать решения под разные цели и бюджеты.