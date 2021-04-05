Более 8,6 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8646 – до 4 589 540 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1876 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+707) и Московской области (+593). Алтайский край (+91) на 5 апреля занимает 23-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 211 133 человека, в том числе 7052 – за последние сутки.

Скончались ещё 343 пациента с COVID-19. Всего зарегистрировали 100 717 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 121,9 млн лабораторных исследований на коронавирус. 249 тысяч тестов сделали за последние сутки.