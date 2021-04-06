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"Форресты Гампы". Зачем жители Барнаула бегают марафоны и как это изменило их жизнь

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Журналисты, пиарщик и пенсионер. Истории жителей города, которые живут в постоянном движении
Фото предоставлены героями публикации

Фото предоставлены героями публикации

В последние годы бег – древнейший вид спорта – стал неотъемлемой частью городского досуга. Тех, кто вечерами накручивает круги на стадионе или в парке, становится в Барнауле всё больше. Многим бег позволяет не только добиться красивой фигуры, но и остаться наедине с собой. Некоторые готовы даже отправиться на другой конец света, чтобы поучаствовать в престижных стартах. 

В честь Международного дня спорта amic.ru поговорил с теми, кто не видит своей жизни без постоянного движения. "Марафонцы" рассказали, зачем бежать вперёд на пределе человеческих возможностей, и что им даёт кросс на длинные дистанции.

"В первый раз я едва пробежала 300 метров"

Анна Недобиткова, журналист:

Бегом я увлеклась летом 2019 года, когда начала выступать за женскую футбольную команду (играет в чемпионате Алтайского края, – прим. ред.). Матчи физически давались мне очень тяжело. А ещё выгуливала собаку и стала много ходить пешком. Я осознала, что мне не хватает выносливости, поэтому отправилась тренироваться на соседний с домом стадион. В первый раз едва пробежала 300 метров. И то два раза останавливалась для передышки. После тренировки очень болели ноги и колени. Но на следующий день я снова пошла на стадион и дистанция 300 метров далась уже легче. К осени – спустя несколько месяцев – я спокойно пробегала 3 километра. Мне казалось, что это предел моих возможностей.

А потом наступила зима – самое тяжёлое время для бегунов. Мой папа, который всю жизнь занимался спортом, говорил мне, что бег зимой – проверка характера человека. В 2019 году была очень снежная зима, и Барнаул засыпало сугробами. Но я находила в себе силы каждое утро выходить на пробежку. Тогда же я открыла для себя журнал "Марафонец", где узнала, как подобрать экипировку, какую обувь надевать и о том, что такое бег "на низком пульсе" (когда бежишь в низком темпе и можешь при этом говорить, – прим. ред.).

Благодаря этим знаниям уже к лету 2020 года преодолевала 10 километров. Через несколько месяцев моя внутренняя батарейка села. Я не могла найти в себе силы выйти на улицу, чтобы пробежать даже небольшое расстояние. Тогда поняла, что мне нужен профессиональный тренер. Так я записалась в школу Run Altay. Считаю, что очень важно заниматься в команде единомышленников. Тренировки у профессионального тренера позволили мне выйти за границы моих физических и моральных возможностей. Сейчас я усердно готовлюсь к своему первому в жизни полумарафону (21 километр, – прим. ред.), который пройдёт 2 мая в Казани. Это вообще одно из самых престижных легкоатлетических соревнований в России. Хочу совместить путешествие и спорт, поэтому полечу в Казань заранее. Полумарафон – эксперимент над своей силой воли. Уверена, что у меня всё получится.

"За два года я сбросил 18 килограммов"

Алексей Янкин, журналист:

Два года назад я проходил обследование в диагностическом центре. Врач, взглянув на результаты моих анализов, схватилась за голову. Сказала, что мне нужно срочно худеть, а также менять образ жизни. Я тогда действительно мало двигался, а весил около 94 килограммов! Меня зацепили слова врача, и я, как пресс-секретарь Министерства спорта Алтайского края, решил сдать нормы ГТО. Когда готовился, у меня легко получалось подтянуться или, например, прыгнуть в длину, но вот пробежать 3 километра и уложиться в нормативы – никак.

Однажды заметил, что на стадионе рядом с моим домом постелили новое резиновое покрытие. "О, классно!" – подумал я. Поначалу на ноги надевал какие-то лохмотья и ничего не знал о правильной экипировке. Мне казалось, что я бегал как улитка: 2 километра преодолевал за 15 минут. Было невероятно тяжело, пот лился градом. Но постепенно, от тренировки к тренировке, я стал получать удовольствие. Голова начала мыслить ясно. Появилась внутренняя энергия, желание двигаться вперёд и жить. Когда наконец сдал нормы ГТО, причём сделал я это на глазах Ирины Родниной, то мотивация пропала. Несколько недель я не ходил на стадион. Пришлось искать для себя новую цель, и коллеги по работе подсказали – полумарафон.

В октябре 2019 года я с друзьями отправился отдыхать на туристическую базу в Алтайский район. Пока все готовили ужин в беседке на улице, я решил пробежаться до комплекса "Сибирская монета". Он находился в 12 километрах от нашей базы. Красивая природа и свежий воздух: я подумал, что это идеальное место совершить свой первый в жизни полумарафон. Даже не замечал, как преодолевал километр за километром. Хотя друзья меня, конечно, потеряли в тот вечер. Но я был счастлив. В официальном же полумарафоне я принял участие уже позже – летом 2020 года. Сейчас у меня новая цель: полноценный марафон – 42 километра. Я не думаю о том, удастся ли мне преодолеть это расстояние. Я просто бегу как Форрест Гамп и ни о чём не думаю. За два года я сбросил 18 килограммов. Вот так бег и всего один совет врача изменили мою жизнь.

"Бег – свобода для мозга"

Татьяна Бондарева, маркетолог:

Я училась в сельской школе, а там всегда проводили какие-то кроссы. С детства обожала лёгкую атлетику, но бег мне нравился больше всего. Потом университет, семья, дети и было не до спорта. Только четыре года назад я вернулась на стадион и поставила цель: бегать на время. Первый полумарафон преодолела летом 2020 года. Не всё получилось так, как задумала. Пришлось тренировать технику, и я обратилась в школу "Пробег22". Занятия в ней ведут опытные спортсмены, в том числе действующие члены сборной России по лёгкой атлетике. Сейчас я тренируюсь по три дня в неделю и готовлюсь к новым стартам. Если получится, то в конце года планирую участвовать в одном из европейских марафонов. Бег – свобода для мозга. Как наркотик. Не было ни разу, чтобы у меня было плохое настроение, когда я тренировалась. Бег идеален для тех, кто хочет расслабиться после работы.

"Нельзя останавливаться, нужно постоянно двигаться"

Александр Богумил, пенсионер, член совета барнаульского клуба любителей бега "Восток-Трейл":

Бегаю с детства. Ещё студентом Алтайского государственного медицинского университета в 21 год пробежал свой первый марафон: от Демидовской площади и до посёлка Черницк. Тогда, в 70-е, в Барнауле у студентов вообще была мода на занятия спортом. А для бега ничего не нужно было: только спортивная форма и кроссовки. Сейчас мне 65 лет и я участвую в марафонах и даже в ультрамарафонах (когда преодолеваешь 70-100 километров). Нельзя останавливаться, нужно постоянно двигаться.

Я бы не сказал, что в Барнауле бум на бег. Всё новое – забытое старое. Сейчас просто проводят много интересных тревел-марафонов. Можно не только бегать, но и путешествовать. А технику и методику бега изобрели ещё десятилетия назад. Но в эпоху интернета многие заново их открывают.

Как начать бегать? Пять простых советов новичкам.

1. Начните с ходьбы. Если вы мало двигаетесь или у вас большой вес, то лучше начинать физическую активность поэтапно. Так вы постепенно привыкнете и перейдёте на лёгкий, а затем и умеренный темп бега.

2. Пройдите обследование у врача. Это очень важно для вашего здоровья. Нагрузки при беге на сердце очень большие. Поэтому необходимо знать, что вам не станет плохо на первой же пробежке.

3. Купите кроссовки. Они крайне важны для бега и могут спасти от травм, растяжек. Но будьте готовы потратиться: хорошие кроссовки обойдутся минимум в 5-7 тысяч рублей. Зато будет комфортно бежать даже по асфальту. Также понадобятся напульсник и специальные приложения для спортсменов, например, RunKeeper.

4. Найдите хорошего тренера, который поможет поставить вам технику и составить расписание занятий. Тогда будете точно знать, что занимаетесь в соответствии с рекомендациями опытного человека. Убедитесь, что тренер составляет индивидуальные планы, а не даёт всем новичкам один и тот же шаблон. Способ подешевле – тренироваться в группе. Тут проще поддерживать мотивацию, но нет индивидуального подхода и есть риск получать нагрузку ниже или выше оптимальной.

5. Начните с небольших расстояний. Любая тысяча миль начинается с первого шага. Определитесь с днями тренировок. Для начала трёх дней в неделю будет вполне достаточно. День тренировки – один день отдыха: отличный график, который позволит организму полностью восстанавливаться после занятий. Начать бегать с нуля непросто. Не нужно заставлять себя и тренироваться против своего желания и воли: так точно ничего не получится.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.04.2021 12:28
- гость -

Вот это здорово! так держать ребята и заражать этой тягой к жизни всех вокруг.

6.04.2021 13:11
- гость -

В советское время читал в каком-то журнале статью "Бегом от инфаркта"
Все уже давно придумано и изучено. Нужно только брать и применять!
Другой разговор что полезную информацию спрятали от нас в куче медиа-мусора...

6.04.2021 13:23
- гость -

Минус вес и минус стресс))

6.04.2021 13:50
Елена

Приятно смотреть на здоровых и целеустремленных людей!!! Ёлочка и Иван Крюков - объединяют вокруг себя здоровых ментально и физически людей, ПроБег22 С Катей и Юрой - с профессиональным подходом формируют культуру бега, все эти сообщества они не конкуренты друг другу - все они группы людей объединенные общим и это очень вдохновляет! Бег - это медитация!

6.04.2021 13:53
- гость -

Сама пошла учиться бегать в ПРОБЕГ22
Это просто супер беговой клуб!!!! Всем рекомендую &#129321;

6.04.2021 15:05
- гость -

- гость -
В советское время читал в каком-то журнале статью "Бегом от инфаркта"
Все уже давно придумано и изучено.

А в постсоветское написали, что это очень вредно. Так что не всё еще изучено.

6.04.2021 15:31
- гость -

А в постсоветское написали, что это очень вредно. Так что не всё еще изучено.

А в постсоветское время всё советское стало вредным. А по теме есть ещё одна поговорка: "Утром ты бежишь к инфаркту, а вечером от". Ни в коем случае не бегайте с утра!

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