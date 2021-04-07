Бийский пенсионер не смог оспорить штраф за отсутствие маски

Бийскому пенсионеру, оштрафованному в начале января на 7,5 тыс. рублей за отсутствие маски при нахождении на пустой остановке, оставили наказание в силе. Однако по итогам рассмотрения апелляции суд уменьшил сумму санкции до тысячи рублей, пишет "Деловой Бийск".

"Суд в Барнауле прошёл 23 марта, в своей апелляции я написал, что был совсем один на остановочном пункте, а маска у меня всегда с собой. Отправил и фото заснеженного остановочного павильона, на котором даже не было знака остановки. Вины с меня не сняли, штраф оплачу в ближайшие дни, больше судиться не хочу", – поделился пенсионер.

Напомним, 11 января мужчина возвращался с рыбалки и ждал автобус на пустой остановке в поселке Лесном. Его увидели сотрудники ГИБДД и составили на него протокол за нарушение масочного режима. Суд оштрафовал мужчину на 7,5 тысячи рублей. При этом сумма для пенсионера оказалась неподъёмной. Он признал свою вину и поэтому при повторном рассмотрении горожанин мог рассчитывать только на уменьшение штрафа.

Позднее мужчине предлагали помощь в оплате штрафа пользователи соцсетей. Однако бийчанин отказался от материальной поддержки и пояснил, что поделился своей историей со СМИ не для этого.