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Бийский пенсионер не смог оспорить штраф за отсутствие маски

, ИА "Амител"
По итогам рассмотрения апелляционной жалобы вместо 7,5 тысячи рублей горожанина обязали выплатить только тысячу
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Бийскому пенсионеру, оштрафованному в начале января на 7,5 тыс. рублей за отсутствие маски при нахождении на пустой остановке, оставили наказание в силе. Однако по итогам рассмотрения апелляции суд уменьшил сумму санкции до тысячи рублей, пишет "Деловой Бийск".

"Суд в Барнауле прошёл 23 марта, в своей апелляции я написал, что был совсем один на остановочном пункте, а маска у меня всегда с собой. Отправил и фото заснеженного остановочного павильона, на котором даже не было знака остановки. Вины с меня не сняли, штраф оплачу в ближайшие дни, больше судиться не хочу", – поделился пенсионер.

Напомним, 11 января мужчина возвращался с рыбалки и ждал автобус на пустой остановке в поселке Лесном. Его увидели сотрудники ГИБДД и составили на него протокол за нарушение масочного режима. Суд оштрафовал мужчину на 7,5 тысячи рублей. При этом сумма для пенсионера оказалась неподъёмной. Он признал свою вину и поэтому при повторном рассмотрении горожанин мог рассчитывать только на уменьшение штрафа.

Позднее мужчине предлагали помощь в оплате штрафа пользователи соцсетей. Однако бийчанин отказался от материальной поддержки и пояснил, что поделился своей историей со СМИ не для этого.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.04.2021 12:54
Павсекакий

Надо на томенку в суд подавать за дeбильные указы. Вы если пишете про маску, надо оговаривать, что при условии присутствия других людей. Если человек один на остановке, нахрена ему маска? Одни идиоты указ грамотно составить не могут, другие воплотят в жизнь весь написанный идиотизм до последней буковки, а крайние, как обычно, простые люди.

7.04.2021 12:54
- гость -

Почему такое беззаконие творится?! Путин собирает тысячи людей в Лужниках, выступает без маски - и его - пенсионера, как пенсионера нашего не вяжут и не штрафуют?!

7.04.2021 12:56
гость

Да, вопросы к сотрудникам ГИБДД есть, им автобус ждать, потом лезть в переполненный автобус более трудоемко, чем оштрафовать одиноко сидевшего на остановке. Хотя вред от дышащих без маски в переполненном автобусе и одного пенсионера на улице несравним. Зато легко и быстро

7.04.2021 12:56
- гость -

Надо было говорить : Согласно Постановления Правительства РФ № 417 п. 3 "в" - мне никто ничего не выдал! А маска Согласно ГОСТ 12.4.011-89 к средствам зашиты органов дыхания не относится!

7.04.2021 13:00
- гость -

Подлецы

7.04.2021 13:02
гость

Суд знает Постановление Правительства РФ, но жалобу отклонил. Очевидно потому, что штраф наложен в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ. в которой ссылка на режим повышенной готовности, без всякой оговорки. Хотя решение, конечно. спорное. А действия сотрудников ГИБДД вообще глупые. В таких случаях говорят, заставь дурака...

7.04.2021 13:02
- гость -

Мусора только на детях, бабах, стариках планы и выполняют

7.04.2021 13:05
- гость -

7.04.2021 12:56
- гость -

Вы напрасно глумитесь над пожилым человеком - считаете, что судья не знает, что совершает беззаконие и несправедливость?! А от позиции пенсионера зависит судебное решение?!

7.04.2021 13:16
- гость -

7.04.2021 12:56
- гость -
Согласно Постановления Правительства РФ № 417 п. 3 "в" - мне никто ничего не выдал!

п. 3 "в" неоднозначно прописан

в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

непонятно к чему "в случае его предоставления..." относится - к "и другое имущетво" или к "средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество"

так что все на усмотрение судьи...

7.04.2021 13:18
ПЕТР

Пенсионер, оспорить штраф?! Ну он и идеалист!

7.04.2021 13:26
- гость -

"так что все на усмотрение судьи..."
----
Какое правительство, такие и постановления, какой парламент такие и законы. Кто судью назначил, тот её и танцует.

7.04.2021 13:26
точный

грустно и печально смотреть на то как из нашего общества сделали то что сделали...

7.04.2021 13:33
- гость -

7.04.2021 13:16
- гость -

исходя из норм русского языка только к "и другое имущество" потому что "его предоставления"

если-б отноcилось к "средства..." - то было бы "их..."

7.04.2021 13:35
Fkt

Путинолюбы всегда думают что несправедливость судов будет только против Навального, и очень удивляются что их тоже в любой момент и на ровном месте унизят и правды не добьются. В том то печаль нынешней России, что в любой момент могут отнять все. Кем бы ты не был, ты в опасности.

7.04.2021 13:38
- гость -

Кто судью назначил, тот её и танцует.
Ой, да хорош уже натягивать сову на глобус!Что, судей специально выбирают по степени ненависти к народу?Или сам-гад предпоследний, кто их назначает?А не лучше ли разобраться в сути вопроса?Как поступил судья в данном случае?По Закону.Какие к нему претензии?То, что нам не нравится любое решение суда?Так это вопросы к нам должны быть, а не к судьям.А нарушаем ли мы законы?Да чего уж там, нарушаем.Ну так и нечего на зеркало пенять, коли ро....И кто знает, что лучше- когда с нами поступают по Закону, или когда по понятиям?Здесь же дилемма, как нужно было поступить с пенсионером, по Закону, т.е. наказать, или простодушно закрыть глаза на нарушение?Понять, и простить?

7.04.2021 13:49
- гость -

7.04.2021 13:16
- гость -

Не лгите - там все предельно ясно - "использовать средства индивидуальной защиты (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты от чрезвычайных ситуаций".
Более того - никакой ЧС в крае не объявлено!

7.04.2021 14:04
- гость -

Позорище!!! Я в данном случае не про пенсионера!
Наверно кто-то получил орден «СУТУЛОГО»

7.04.2021 14:09
- гость -

"нарушаем ли мы законы?Да чего уж там, нарушаем."
-----
Завтра они примут закон, что ты перед каждым представителем власти должен бцдешь делать "ку" от 1 до 10 раз в зависимости от ранга чиновника. Ты будешь его нарушать?

7.04.2021 14:20
Андрей

На мой взгляд надо идти с другой стороны , надо доказывать что маска не является средством защиты , т.к. это всего лишь средство индивидуальной гигиены, но тут наверное надо проводить экспертизу.

7.04.2021 15:12
- гость -

7.04.2021 14:20
Андрей

Крайне наивно - Навального осудили по делу Ив Роше, но при этом пострадавших не было, а компания заявила, что сотрудничество было выгодным! Разве у нас суд состязательный, честный и справедливый?

7.04.2021 18:40
Гость

Да пусть дед платит
Самый умный что ли?

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