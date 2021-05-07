Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Уровень воды в реке Обь по гидропосту в Барнауле за сутки поднялся на 20 сантиметров и приближается к критическому. Сейчас вода держится на отметке 526 сантиметров, что значительно превосходит среднее значение за 14 лет – 399 см.
Согласно данным с портала Allrivers.info, за сутки с 6 на 7 мая уровень воды прибавил 20 сантиметров, а сутками ранее – 24 сантиметра. Вода продолжает прибывать с самого начала мая – за неделю уровень вырос с 290 до 526 сантиметров. Если тенденция сохранится, то уже завтра отметка превысит критический уровень в 540 сантиметров.
Отметим, что в первую волну паводка, которая прошла в апреле, уровень воды в Оби в районе Барнаула поднимался лишь до 496 сантиметров – такой показатель зафиксировали 22 апреля. После этого вода пошла на убыль.
Абсолютный максимум за 7 мая был зарегистрирован в 2010 году – тогда вода поднялась до 588 сантиметров. Минимум отмечался в 2014 году – 196 сантиметров.
Комментарии