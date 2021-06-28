В Барнауле мужчина украл опору моста через Пивоварку и попался полиции

В Барнауле полицейские раскрыли кражу металлической опоры с моста через реку Пивоварка, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратился 52-летний председатель гаражного-строительного кооператива. Он рассказал, что вместе с жильцами одного из домов для удобства проезда оборудовал металлический мост, а накануне одну из его опор украли. По предварительным данным, ущерб составил 5 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан житель соседнего города 1996 года рождения, ранее не судимый", — говорится в сообщении.

Во время дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что похищенную опору мужчина вывез в Новоалтайск и сдал в пункте приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".