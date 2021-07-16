Кортнев назвал слушателей Пугачёвой и Баскова неразвитыми

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев раскритиковал творчество артистов российской эстрады Николая Баскова и Аллы Пугачёвой. Это произошло в эфире телеканала RTVI.

"Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека – вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль", – сказал Кортнев.

Кортнев отметил, что в России есть музыканты, за которыми стоит последить. Особенно он выделил певицу Монеточку.