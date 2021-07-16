Кортнев назвал слушателей Пугачёвой и Баскова неразвитыми

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев раскритиковал творчество артистов российской эстрады Николая Баскова и Аллы Пугачёвой. Это произошло в эфире телеканала RTVI.
"Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека – вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль", – сказал Кортнев.
Кортнев отметил, что в России есть музыканты, за которыми стоит последить. Особенно он выделил певицу Монеточку.
Комментарии
На самом деле я бэтмен!
Монеточка? Ну, не знаю, не знаю. Лучше раннюю Пугачеву. Баскова не люблю.
Если бы привел конкретные песни, было бы о чём говорить
А Кортнев "развитый"? )))))))
Всё верно сказал!
Кто все эти люди? Пугачева уже вписали себя в историю, а Кортнев это вообще кто и откуда?
Он прав. Пугачёва опошлила эстраду.
16.07.2021 22:04
гость
Пугачева - это яркое явление на нашей эстраде, нравится она кому-то или нет. Она вписала себя в историю. А вот Кортнев..... увы и ах!
Нашли за кого зацепиться.
Пугачёва, Басков - они хоть петь умеют/умели и голоса есть/были.
А вот, видимо, Моргенштернов всяких Кортневу обижать нельзя....
17.07.2021 09:37
- гость -
Пугачева - это яркое явление на нашей эстраде, нравится она кому-то или нет. Она вписала себя в историю. А вот Кортнев..... увы и ах!
Для моего поколения Пугачева ничего не значит, что там она вписала, выписала, больше пиара, который она сама себе создала.
Нам уже к счастью была доступна западная качественная музыка, рок, рок-н-ролл, так что мы росли уже точно не на Пугачёвщине.
Кортнева и группу "Несчастный случай" знаю.
17.07.2021 09:37
- гость -
и да от того что с экранов не вылазит Пугачёва со своей свитой вездесущей эти бесконечные оды только ей одной... от того Вы и не знаете, какую качественную музыку пишет и поёт Алексей Кортнев, и многие другие музыканты