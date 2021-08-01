Губерниев раскритиковал тренера сборной России по плаванию

Дмитрий Губерниев поспорил с тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком после выступления пловцов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Губерниев заявил, что Чепик имеет такую же талантливую команду, как на ЧМ-2013 в Барселоне. Комментатор недоволен тем, что российские пловцы завоевали всего пять медалей.

Далее между ними состоялся следующий диалог:

Чепик: Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире.

Губерниев: Если бы я сказал всё, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу.

Чепик: Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете.

Губерниев: Я не звукорежиссёр, и вы несёте ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки.