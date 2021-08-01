Губерниев раскритиковал тренера сборной России по плаванию

Дмитрий Губерниев поспорил с тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком после выступления пловцов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Губерниев заявил, что Чепик имеет такую же талантливую команду, как на ЧМ-2013 в Барселоне. Комментатор недоволен тем, что российские пловцы завоевали всего пять медалей.
Далее между ними состоялся следующий диалог:
Чепик: Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире.
Губерниев: Если бы я сказал всё, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу.
Чепик: Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете.
Губерниев: Я не звукорежиссёр, и вы несёте ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки.
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