В России предложили создать перечень "белых VPN"

Парламентарий считает, что вместо тотальных ограничений трафика нужно точечное регулирование и "умное" замедление для деструктивного контента

22 апреля 2026, 10:45, ИА Амител

Дмитрий Гусев, депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с рядом инициатив по регулированию интернета. Среди них — создание реестра разрешенных VPN-протоколов, так называемых "белых VPN". Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий признает, что ограничения мобильного трафика вводятся из соображений безопасности. Однако, по его словам, они доставляют массу неудобств обычным гражданам и особенно малому и среднему бизнесу, который активно использует мобильный интернет в работе.

«Отдельным направлением обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды должно стать создание перечня разрешенных к использованию VPN-протоколов (белых VPN)», — говорится в обращении.

Гусев предупреждает: полный запрет VPN-инструментов создает риски для корпоративной безопасности и мешает разработчикам средств защиты информации. Реестр доверенных решений, уверен он, обеспечит надежную защиту данных в госсекторе и не станет помехой для частного бизнеса.

Кроме того, депутат предлагает не трогать интернет для проверенных пользователей — тех, у кого номер телефона привязан к подтвержденному аккаунту на "Госуслугах". Таких граждан он хочет автоматически включать в "белый список".

Также Гусев ратует за создание перечня доверенных отечественных хостинг-провайдеров ("белый список хостинг-провайдеров"), чьи серверы физически находятся в России, и обещать им бесперебойную работу.

«Аккредитованным российским ИТ-компаниям следует гарантировать легальный доступ к ключевым инструментам разработки, включая зарубежные библиотеки и репозитории. Это позволит не только сохранять темпы создания отечественного ПО, но и оперативно адаптировать цифровые решения под новые задачи, укрепляя технологический суверенитет страны», — говорится в письме.

Парламентарий также призывает сместить акцент с массовых блокировок на точечное регулирование с помощью российских систем фильтрации. Приоритетом он называет "умное" замедление трафика — выборочное снижение скорости для вредоносного контента без ущерба для легальных сервисов.

Особое внимание в обращении уделено персональным данным. Гусев предлагает ввести мораторий на внедрение новых сервисов, которые критически зависят от мобильного интернета (например, системы удаленной идентификации), до тех пор, пока не появятся полностью суверенные каналы их обработки.