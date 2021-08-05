276 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 63 467, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+98 человек за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+22), Новоалтайске (+14), Алейске (+12) , Заринске (+11) и Тальменском районе (+10).

Выздоровели за весь период 49 510 человек, в том числе 125 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4072 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 792 заражённых, из них 229 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1063 койки.