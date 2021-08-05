276 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 63 467, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+98 человек за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+22), Новоалтайске (+14), Алейске (+12) , Заринске (+11) и Тальменском районе (+10).
Выздоровели за весь период 49 510 человек, в том числе 125 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4072 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 792 заражённых, из них 229 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1063 койки.
Комментарии
276-сколько из них привитых?
Интересно, решатся ли власти День города проводить?
И что из - за 90чел. День города не проводить? Боишься - не ходи. Нечего тут ныть. Или прививку поставь.
на три дня растянут, как голосования )
5.08.2021 14:36
Гость
И что из - за 90чел. День города не проводить? Боишься - не ходи. Нечего тут ныть. Или прививку поставь.
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Зачем нужен этот "пир во время чумы"? Деньги девать некуда?
14:36, всё равно они вам не достанутся. А во время чумы(если чума вас лично не касается), так вы и торт на д/рож.не покупаете в знак солидарности со всеми страждущими?
5.08.2021 15:31
- гость -
Вы абсолютно правы!