Громкое дело о групповом изнасиловании молодой эскортницы в Барнауле направили в суд

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела о взятии в заложницы и групповом изнасиловании молодой эскортницы в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СК.
Инцидент произошёл в апреле 2021 года. 20-летняя девушка решила отомстить своей знакомой за то, что она отказывалась предоставлять интим-услуги, тем самым лишив молодую сутенёршу заработка.
Злоумышленница сняла квартиру, в которую пригласила двух мужчин 37 и 27 лет. После того как жертва вошла в помещение, её стали избивать и насиловать.
Когда мужчины уснули, девушка решилась на побег. Она через окно выбралась на карниз и стала звать на помощь. Испугавшись, что насильники проснутся, ей пришлось прыгнуть вниз. На помощь девушке пришли сотрудники транспортной полиции.
В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вину не признали, утверждая, что всё происходило по обоюдному согласию. Однако следователи собрали достаточное количество доказательств для передачи дела в суд.
Комментарии
вот же мрази
так она проститутка. как ее можно изнасиловать, если она сама отдается всем?
Ну, и бандиты уже не те пошли - заснули на работе! Неудачники!
Да какая же она эскортница? Пррраститутка как есть...
изнасиловании молодой эскортницы
Чушь какая то, если она экскортница, у них что денег не было? Зачем насиловать, если это стоит 3 тысячи? Они пробухали больше. Фигня какая-то. Журналист все в кучу собрал и сам запутался
Захотела выйти из дела, а молодая сутенерша сказала что так просто не выйдет.
Прямо как у японской якудзы, хочешь выйти - отруби палец и принеси боссу, а иначе никак!
авторитетно им на зоне не жить с такой статьей... могут и в петушатник с матрасом отправить
Главное, что в итоге всё закончилось хорошо
Издержки выбранной профессии 🤣
Чудесатее и чудесатее дела в древнейшей профессии. Тема конечно блеск, бесплатно не комильфо. а платно это не изнасилование.
17.09.2021 12:59
ну
Проходил? Знаешь?
17.09.2021 13:59
Гость Служил Родине... много видел таких, как ты в том числе
Кем бы не была,а этих тварей в тюрьму и надолго!
17.09.2021 14:45
Вадим
Ну, знаете... может, она деньги взяла, а услугу не оказала!? Вот ее работодатель, согласно трудового договора, и оштрафовал! Так сказать, заставил доделать начатое))
17.09.2021 12:59
ну
Я смотрю, ты опытный сиделец..