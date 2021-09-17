Громкое дело о групповом изнасиловании молодой эскортницы в Барнауле направили в суд

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела о взятии в заложницы и групповом изнасиловании молодой эскортницы в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошёл в апреле 2021 года. 20-летняя девушка решила отомстить своей знакомой за то, что она отказывалась предоставлять интим-услуги, тем самым лишив молодую сутенёршу заработка.

Злоумышленница сняла квартиру, в которую пригласила двух мужчин 37 и 27 лет. После того как жертва вошла в помещение, её стали избивать и насиловать.

Когда мужчины уснули, девушка решилась на побег. Она через окно выбралась на карниз и стала звать на помощь. Испугавшись, что насильники проснутся, ей пришлось прыгнуть вниз. На помощь девушке пришли сотрудники транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вину не признали, утверждая, что всё происходило по обоюдному согласию. Однако следователи собрали достаточное количество доказательств для передачи дела в суд.