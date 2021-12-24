Такой день. Столкновение поезда с автобусом и мать, расстрелявшая сына

В Кулундинском районе водитель автобуса на железнодорожном переезде проехал на красный свет и грузовой поезд протаранил пассажирский транспорт. В результате пострадали пять человек, в том числе двое подростков. В полиции говорят, что шофёр уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Жительница Барнаула расстреляла 37-летнего сына из травматического пистолета. Поводом для конфликта стало то, что мужчина набросился на мать с кулаками из-за её замечания по поводу громкой музыки.

Доходы жителей Алтайского края упали более чем на 1% за год. Таким образом, Алтай вошёл в число регионов – лидеров падения доходов населения.

Мотоциклист с пассажиркой погибли на трассе А322 Горняк – Староалейское. 25-летний водитель "Урала" во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Cruiser.

Депутаты Барнаульской городской Думы утвердили кандидатуру Ирины Анцуповой на должность председателя Счётной палаты города. К работе чиновница приступит 28 декабря.

Третий ресторан сети фастфуда "Макдоналдс" откроется в Барнауле 28 декабря. Он расположился в торговом центре "Весна" на улице Малахова, 86в.

479 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Умерло ещё 26 человек.