Абоненты Yota смогут перенести фото и видео в Облако Mail без расхода трафика

Гигабайты из пакетов абонентов оператора не будут расходоваться при использовании Облака Mail в браузере и мобильном приложении

08 мая 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ1gyZj

Парень. Девушка. Смартфон / Фото: ПАО "МегаФон"

С 13 по 19 мая 2026 года клиенты Yota ("Йота") смогут загрузить личные архивы из iCloud ("Айклауд") и галереи смартфона в Облако Mail ("Мейл") без списания гигабайтов из тарифного пакета.

Архив без лишних расходов

Абоненты оператора смогут перенести фотографии и видео в Облако Mail без затрат мобильного интернета. Акция пройдет с 13 по 19 мая и подойдет тем, кто хранит на смартфоне большие объемы медиаконтента.

Загружать файлы можно из галереи телефона и сервиса iCloud. При переносе фото и видео трафик тарифного плана не расходуется, поэтому пользователи смогут отправить в облако даже крупные архивы и не переживать за превышение лимита.

Как включить загрузку

Для этого нужно открыть мобильное приложение Облака Mail и активировать автозагрузку. После чего фото и видео из iCloud начнут переходить в облачное хранилище в фоновом режиме. Пользователю не придется вручную выбирать каждый файл и постоянно следить за процессом.

Все перенесенные материалы попадут в основную папку по умолчанию. Такой порядок поможет быстро найти нужные снимки и ролики с любого устройства.

"Мы стремимся делать цифровые сервисы максимально удобными и выгодными для наших клиентов. Эта акция с коллегами из Mail — отличный способ безопасно перенести важные воспоминания, не беспокоясь об их потере и расходе трафик", — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Руководитель продуктового направления Облака Mail Виктор Петрищев добавил, что для пользователей важно всегда иметь доступ к ценным фотографиям и видеозаписям. Легкий и интуитивно понятный процесс загрузки в облачное хранилище позволяет избегать лишних хлопот с переносом файлов и поддерживать порядок в цифровых альбомах.

ООО "Скартел" ИНН 7701725181

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