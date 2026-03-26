Россияне все активнее используют сервисы для планирования жизни

По данным аналитиков Yota, интерес к планировщикам в 2026 году вырос на 79%

26 марта 2026, 17:00, ИА Амител

С начала 2026 года россияне стали значительно активнее использовать сервисы тайм-менеджмента. Аналитики Yota ("Йота") изучили трафик приложений и сайтов для планирования и выяснили, что интерес к ним с января текущего года увеличился на 79%, при этом год назад рост был куда скромнее (до 53%).

Сезонность планирования

Пользователи стали не только чаще заходить в планировщики, но и тратить больше времени на них. Средняя продолжительность сессий с начала года выросла на 66%. Например, весной, когда активность пользователей на пике, время, проводимое в приложениях, увеличивается до 48–87 минут. В начале и в конце года пользователи проводят в планировщиках гораздо меньше времени — около 10–12 минут.

Больше всего трафика приходится на весну, когда люди активно планируют рабочие и личные дела. К концу лета интерес к планировщикам снижается до минимальных 3–4% годового трафика. В январе начинается новый виток активности: к февралю трафик вырастает в полтора раза, а к марту — более чем в четыре раза.

Популярные сервисы

Самым популярным сервисом для планирования в 2025 году стал Toggl ("Тогл") — на него пришлось 86% трафика и 59% времени использования. Далее идут YouGile ("ЮГайл") — 6%, Weeek ("Уик") — 3% и Singularity App ("Сингьюларити Эпп") — 2%. Остальные сервисы, такие как Todoist ("Тудуист"), Microsoft To Do ("Майкрософт То Ду"), Evernote ("Эвернот"), Kaiten ("Кайтен") и TickTick ("ТикТик"), занимают менее 1% трафика и времени.

Если говорить о количестве пользователей, то лидером по этому показателю стал Microsoft To Do с 84% аудитории. После него идут TickTick и YouGile — по 4%.

Аудитория

Планировщики популярны среди людей среднего возраста. Наибольшая доля пользователей — это 36–45 лет (31%). Также активно используют сервисы люди 26–35 лет (25%), 46–55 лет (19%) и 21–25 лет (10%). Интересно, что подростки и студенты 14–20 лет, несмотря на меньшую долю аудитории (6%), проводят в планировщиках больше всего времени — в среднем 44 минуты за сессию. Пользователи старше 56 лет проводят в приложениях меньше всего времени — около 21 минуты.

Региональные особенности

Наибольший интерес к планировщикам проявляют жители крупных городов. Лидерами по трафику стали Москва (18%), Новосибирск (6%), Смоленск (4%), Санкт-Петербург (3%), Нижний Новгород (3%) и Рязань (3%). В Барнауле основными пользователями стали мужчины в возрасте 26–35 лет, на которых приходится 18% от общего числа пользователей в городе. Их активность наиболее выражена в марте и апреле. Женщины старше 56 лет показывают наименьший интерес к таким сервисам.

Жители Алтайского края занимают шестое место среди сибиряков по числу жителей, использующих планировщики.