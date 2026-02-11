Агрессивный мужчина угрожал фельдшеру скорой помощи в Бийске

Бригада направилась в отдел полиции, где медик написала заявление

11 февраля 2026, 16:28, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи, в единую диспетчерскую службу позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница находится без сознания. Уже во время разговора с диспетчером он повышал голос и позволял себе нецензурные выражения.

Бригада прибыла на адрес оперативно. При осмотре выяснилось, что женщина находится в сознании, признаков угрозы жизни не выявлено. Однако в разгар осмотра в комнату вошел мужчина, который, по данным медиков, и вызывал скорую. Он начал оскорблять фельдшера, угрожать ей физической расправой, пытался схватить за куртку и ударить.

Медработница предложила пациентке госпитализацию, но та отказалась. Опасаясь за свою безопасность, фельдшер покинула квартиру. После этого бригада направилась в отдел полиции, где сотрудница написала заявление на агрессивного мужчину. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле нетрезвый машинист устроил стрельбу из-за купленной пиццы. Мужчина был ранее судим за незаконный оборот оружия и нападение на представителя власти.