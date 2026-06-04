Барнаульцы просыпаются под пение влюбленных гиббонов из городского зоопарка. Видео

Пара из джунглей поет в идеальном дуэте

04 июня 2026, 10:12, ИА Амител

Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

«Раньше мы часто слышали раскатистый рык льва Алтая и зычное ржание ишака, сейчас каждое утро доносится необыкновенное пение то ли птицы, то ли животного», — поделились наши читатели.

Мы спросили о необычных звуках замдиректора зоопарка Александра Чеботарева.

«Это поет гиббон Билли. А сейчас он стал петь вместе со своей подругой Бинти. Раньше только он пел, но мы их соединили. Теперь они живут вместе. Когда он начинает петь, она ему подпевает. Такой дуэт хороший у них», — объяснил он.

Как написали в "ВК"-сообществе "Лесной сказки", пение дуэтом для гиббонов — это важный этап знакомства друг с другом и общения. А в случае Билли и Бинти ситуация необычная: самец уже взрослый и опытный, а самка еще только готовится ко взрослой жизни. И сейчас она учится понимать сигналы партнера, познает музыкальный репертуар своего вида.

«С тех пор, как их вместе стали соединять, она настолько быстро светлеть стала, что каждый раз, когда я прихожу, у нее появляется все больше и больше светлых полосочек, так что наша девочка взрослеет», — рассказала сотрудник зоопарка Оксана Васильева.

Как пение укрепляет их любовь?