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Барнаульцы просыпаются под пение влюбленных гиббонов из городского зоопарка. Видео

Пара из джунглей поет в идеальном дуэте

04 июня 2026, 10:12, ИА Амител

Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

«Раньше мы часто слышали раскатистый рык льва Алтая и зычное ржание ишака, сейчас каждое утро доносится необыкновенное пение то ли птицы, то ли животного», — поделились наши читатели.

Мы спросили о необычных звуках замдиректора зоопарка Александра Чеботарева.

«Это поет гиббон Билли. А сейчас он стал петь вместе со своей подругой Бинти. Раньше только он пел, но мы их соединили. Теперь они живут вместе. Когда он начинает петь, она ему подпевает. Такой дуэт хороший у них», — объяснил он.

Как написали в "ВК"-сообществе "Лесной сказки", пение дуэтом для гиббонов — это важный этап знакомства друг с другом и общения. А в случае Билли и Бинти ситуация необычная: самец уже взрослый и опытный, а самка еще только готовится ко взрослой жизни. И сейчас она учится понимать сигналы партнера, познает музыкальный репертуар своего вида.

«С тех пор, как их вместе стали соединять, она настолько быстро светлеть стала, что каждый раз, когда я прихожу, у нее появляется все больше и больше светлых полосочек, так что наша девочка взрослеет», — рассказала сотрудник зоопарка Оксана Васильева.

Как пение укрепляет их любовь? 

«Через песню Билли демонстрирует уверенность и готовность защищать территорию. Его мощные ноты разносятся далеко вокруг. Бинти пока не заявляет о статусе полноценной пары: ее подпевание — это, скорее, сигнал о присутствии и обучении. Так она постепенно встраивается в социальную структуру группы и осваивает правила взаимодействия», — рассказали в соцсетях "Лесной сказки". 

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Комментарии 4

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Шинник

10:22:19 04-06-2026

а как же закон о тишине ?
Или я не понимаю и это другое ?

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Гость

10:56:14 04-06-2026

Шинник (10:22:19 04-06-2026) а как же закон о тишине ?Или я не понимаю и это другое ?... Выписать штраф гибонам)

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Гость

11:11:19 04-06-2026

да, рык льва частенько доносится, я слышу, живу в 500 м

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Гость

11:12:53 04-06-2026

Мое сочувствие барнаульцам, которые вынуждены утром это слушать.

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