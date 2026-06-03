"Огненный обезьянчик" родился в Новосибирском зоопарке

Очаровательный детеныш выделился среди взрослых сородичей

03 июня 2026, 11:29, ИА Амител

Огненно-рыжий малыш дымчатого очкового лангура с мамой / Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке родился малыш дымчатого очкового лангура. Его несложно заметить, ведь он имеет уникальный огненно-рыжий окрас.

«Сейчас он совсем не похож на взрослых особей, которые носят серебристо-коричневую "шубку". Пока маленький новосел находится с мамой и постепенно знакомится с окружающим миром под ее заботливым присмотром», — рассказали в зоопарке.

Дымчатый очковый лангур — редкий примат, обитающий в лесах Юго-Восточной Азии. В дикой природе его популяция сокращается из-за вырубки тропических лесов и деятельности браконьеров. В неволе эти животные размножаются неохотно.