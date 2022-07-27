Тот же вкус и отличное качество. «Бочкари» презентовали новую линейку напитков в рамках импортозамещения

«По вкусу — как импортная кола, а в составе только натуральные ингредиенты», — так описывают свой продукт представители крупного алтайского предприятия — «Бочкари». Там оперативно отреагировали на запрос потребителя и выпустили новую линейку газированных напитков Bochkari Hit: Cola Bochkari, Orange Bochkari и CitrusHit Bochkari.

Точно как кола? Точно как кола!

Вкус действительно очень похож, но более приятный: без чрезмерной газации, излишней сладости и резкого послевкусия.

«А всё потому, что в составе только натуральные ингредиенты. Например, мы не используем сахарозаменители, только сахар. И только натуральные концентраты, никаких синтезированных продуктов. Мы не говорим, что изобрели велосипед, мы сделали знакомый и любимый вкус, качеством которого очень гордимся, создали достойную замену импортным напиткам», — рассказал алтайским журналистам исполнительный директор компании Александр Буренин.

Представители СМИ первыми побывали на линии розлива Cola Bochkari и продегустировали этот напиток. А также Orange и CitrusHit. Последний — аналог спрайта — сделать было сложнее всего, признались в компании. Ведь не было никаких готовых рецептов, никакого концентрата. Все вкусы подбирали эмпирическим путём.

Несмотря на сжатые сроки, продукт прошёл весь цикл создания: тщательный подбор компонентов, десятки дегустаций и фокус-групп, разработка упаковки. Кстати, о компонентах: сырьё для напитков поставляют мировые лидеры отрасли. С ними «Бочкари» работают не первый год, так что в качестве уверены, и со своей стороны гарантируют максимально качественный подход к производству.

На заводе установлено европейское оборудование, соблюдаются все требования и принципы работы транснациональных компаний. «Бочкари» имеют внушительный опыт сотрудничества по копакингу с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Не так давно на заводе проводили аудит — соответствие стандартам международных компаний превысило 99%.

Производство Cola Bochkari / Фото: «Бочкари»

Быстро и качественно

Проект по импортозамещению «Бочкари» реализовали за несколько месяцев. К работе над ним приступили сразу, как только транснациональные компании объявили об уходе и возникло волнение у торговых сетей и покупателей, что любимые многими вкусы исчезнут с рынка.

«Мы получили десятки звонков от ретейла с просьбой разработать импортозамещающий продукт. Да и от потребителей видим большой запрос: люди привыкли к этим вкусам», — отметил Александр Буренин.

Пока всю линейку будут продавать в пластиковых бутылках объёмом 1,5 и 0,5 литра. Если кола «зайдёт», то сделают и стеклянную бутылку. А спрос будет, уверен генеральный директор ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод» Вадим Смагин. Потребителю понравится и вкус, и цена (которая обещает быть дешевле иностранных брендов на 10-20%).

Александр Буренин и Вадим Смагин / Фото: «Бочкари» «Введённые санкции существенно усложнили работу, на некоторые ингредиенты и компоненты значительно выросли цены, что-то вообще стало недоступно для российского рынка. Но все эти проблемы мы рассматриваем как возможности: найти новых поставщиков, переориентировать производство, выработать новые технологические решения и даже выпускать новый продукт. И это не только кола, но и пиво, и премиальная питьевая вода», — подчеркнул Буренин.

Новая линейка напитков гармонично дополнит ассортимент безалкогольной продукции «Бочкари», которую давно знают и любят покупатели: «Лимонады ГОСТ» («Грушевый аромат», «Лимонад», «Тархун», «Ситро», «Вишнёвый аромат»), «Домашний лимонад» («Имбирный», «Лимонный», «Со вкусом клубники»), безалкогольные коктейли («Мохито Лайм & Мята», «Мохито со вкусом клубники» и «Бронкс апельсин»), безалкогольные энергетики TARGET.

Дегустация Bochkari Hit / Фото: «Бочкари»