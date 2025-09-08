Глобальные последствия. Газопровод "Сила Сибири-2" станет потрясением для мировой политики

Проект газопровода вызывал жаркие споры еще до начала строительства

Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2", названного самым дорогим в истории отрасли, не столько разрешило вопросы о его маршруте, сколько поставило новые – экономические и даже политические. Поставки голубого топлива из РФ в КНР не будут "благотворительными", как утверждали скептики, и предусматривают взаимный интерес Москвы, Пекина и Улан-Батора. Подробности – в материале amic.ru.

Алтайский вариант отменен

Юридически обязывающий меморандум о работе над "Силой Сибири – 2", а также транзитной магистралью "Союз Восток" через Монголию был подписан российским "Газпромом" и китайской CNPC.

Теперь уже официально зафиксировано, что маршрут газовой трубы начнется на Ямале, пройдет через Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Иркутскую область, Монголию и достигнет Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в Китае, где соединится с газопроводом "Запад-Восток" и будет поставлять газ в Шанхай.

Газопровод "Запад-Восток" – китайский газопровод, берущий начало в газодобывающих регионах страны: Синьцзяна, Цинхая, Сычуани, Чунцина. Начал строиться в 2002 году. В настоящее время состоит из четырех линий. Общая длина – 20 480 км.Одной из интриг проекта был, как известно, его маршрут. Не секрет: изначально планировалось, что газопровод проложат из Республики Алтай (РА) в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, его пропускная мощность рассчитывалась на 30 млрд кубометров газа в год. Причем РА фигурировала в подписанных в 2015 году предварительных соглашениях о поставках газа, заключенных между "Газпромом" и CNPC.

«Поначалу газопровод назывался "Алтай" и должен был пройти через плато Укок в Республике Алтай – священное место захоронений для коренных жителей региона. Этот объект входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. На этой почве возникли известные осложнения», – отметил в разговоре с amic.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Напомним, что после появления информации о прокладке газовой трубы на Укок в республике начались протесты этнических алтайцев, а также общественных активистов. Многие российские экологические организации направляли в 2000–2010-е годы обращения президентам страны (Путину, Медведеву и снова Путину), а также председателю совета директоров "Газпрома" Миллеру с просьбой не нарушать природно-исторический комплекс "Зоны покоя Укок" (так называется природный парк).

«Политические сложности заставили авторов проекта изменить маршрут газопровода в районе западной границы России, Китая. Для сокращения протяженности стороны договорились строить его через Монголию», – рассказывает Игорь Юшков.

Стоит добавить, что вариант с монгольским участком трубы стал рассматриваться примерно шесть лет назад. 5 декабря 2019 года в Сочи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавшем оценку поставок газа из РФ в КНР через территорию этой страны.

Пошла ли Москва на поводу у Пекина?

Актуальность строительства "Силы Сибири – 2" стала ощущаться после начала СВО, когда Россия резко сократила поставки газа в Европу и возникла потребность перенаправить потоки в другом направлении. Некоторые наблюдатели предположили, что Пекин неспроста затягивал реализацию проекта в течение полутора десятков лет – он дожидался максимально выгодных для себя условий. Авторы телеграм-канала "Русские деньги" считают, что "Россия вынуждена соглашаться на условия единственного крупного покупателя, у которого теперь все козыри".

Правда, президент России Владимир Путин сразу заявил, что проект – взаимовыгодный для всех сторон.

«Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах исходя из рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт, она формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определенной», – заявил глава государства во время недавнего визита в КНР.

Китаю "Сила Сибири – 2" необходима ничуть не меньше, чем России, уверен Игорь Юшков:

«Все-таки затягивание строительства китайской стороне тоже было невыгодно, поскольку ситуация в мировой торговле стала меняться не в лучшую для нее сторону, а Россия к настоящему времени как-то адаптировалась к прекращению поставок газа в Европу по трубам "Северных потоков", Ямал – Европа, закрытию транзита через Украину. С нашей стороны за последние годы мало что поменялось», – пояснил он amic.ru.

В то же время Китай в последние годы сильно нуждается в дополнительных поставках голубого топлива, продолжает собеседник:

«За последние десять лет, с 2014-го по 2024 год, рост импорта газа у него составлял примерно 11,5% ежегодно. Им нужны дополнительные объемы топлива из-за роста потребления. К тому же возник вопрос надежности поставок – из-за конфликта с США некоторые крупные поставщики СПГ, скажем, Австралия, могут отказаться экспортировать газ под давлением Вашингтона. В то же время из России поставки надежны, Штаты их не перекроют».

"Геополитический поворот" и безопасность

Проект "Сила Сибири – 2" ознаменовал "геополитический поворот, который будет иметь глобальные последствия", он "изменит баланс сил на мировом газовом рынке", написала британская газета Financial Times .

«Эта сделка означает геополитический поворот, а также сигнал, который направлен Вашингтону и рынкам СПГ, причем он уже находит отклик далеко за пределами переговорного стола», – считает издание.

С точки зрения геополитики соглашения о "Силе Сибири – 2" не стоит рассматривать как чисто экономическую сделку, поскольку они могут помешать планам США стать ведущими мировыми поставщиками энергоресурсов, говорится в материале агентства Bloomberg .

«Они отражают стратегическое сближение Москвы и Пекина в условиях глобальной турбулентности и противостояния с США. Для России это возможность расширить экспортные направления, уменьшить зависимость от европейского рынка, а также укрепить свои позиции в Азии, которая превращается в главный центр мирового спроса на энергоресурсы», – считает агентство.

Изменения на газовом рынке в связи с "Силой Сибири – 2" станут заметны примерно с середины 2030-х годов, считает Игорь Юшков:

«Если в ближайшее время начнется строительство, оно займет времени примерно до 2030 года. Затем еще лет пять газопровод будет выходить на проектную мощность. Так что глобальные перемены стоит ожидать года с 2035-го. Конечно, Австралия – крупнейший поставщик СПГ в Китай, а также Катар – от этой сделки не в восторге. Но в любом случае проект изменит архитектуру СПГ в будущем, но не в ближайшие годы».

Эксперт также заметил, что подписанные соглашения позволят довести объем поставок голубого топлива из России в Китай до 106 млрд кубометров в год:

«Документы предусматривают также рост поставок газа по "Силе Сибири – 1" до 44 млрд кубометров год к 2030 году. Это очень большие объемы. И Австралия, и США задумаются над ценами на свое топливо – выдержит ли их СПГ конкуренции с нашим трубопроводным газом?»

"Силе Сибири" обещают судьбу "Северных потоков"?

Кроме того, заинтересованным сторонам предстоит обеспечить безопасность газовой магистрали. Вариант диверсии в отношении трубы допустил ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уотерс.

«Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток"», – предположил он, не приводя никаких подробностей.

Конечно, теоретически противники России могут попытаться что-то предпринять против "Силы Сибири – 2", не исключает такой возможности Игорь Юшков:

«Понятно, что на каждом километре столь длинной трубы военного охранника не поставишь, но стандартные меры безопасности, принятые на промышленных предприятиях, будут точно».

Западные страны вполне могут прибегнуть к теракту, аналогичному в истории с "Потоками", учитывая настрой "киевских беспредельщиков", заявил amic.ru полковник ФСБ и ВС РФ, президент Группы компаний негосударственной сферы безопасности "Ангел" Василий Верещак.

«От украинской стороны можно ожидать любых актов диверсий и терроризма. Логично предположить, что желание подорвать "Силу Сибири" у них может появиться, учитывая интересы покровителей. Мне в своей работе доводилось сталкиваться с угрозами в отношении наземных газопроводов и могу сказать, что для террористов они более легкая цель, чем подводные. Поэтому нам стоит уже сейчас, на ранней стадии озаботиться системой контроля, безопасности и реагирования на различные риски», – заключил ветеран спецслужб.

Как бы то ни было, но меморандум о строительстве "Силы Сибири – 2" стал важным фактором не только нынешней, но и будущей мировой политики.

«Соглашение показало, что Путин больше доверяет долгосрочным отношениям России с Китаем, причем эти страны, как пишут эксперты Колумбийского университета, стремятся бросить вызов доминированию США на рынке СПГ», – пишет американское издание Semafor .

Более того, его авторы замечают, что в рамках дальнейшей политической торговли администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны Москвы с Киевом, утверждают два источника издания, знакомых с ситуацией. В общем, интрига с "Силой Сибири – 2" набирает обороты.