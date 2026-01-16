Россия оказалась самой любимой страной у граждан Китая

Индекс доверия к жителям РФ превысил три балла

16 января 2026, 22:30, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Согласно данным социологического опроса, опубликованным РИА Новости, китайцы наиболее благосклонно относятся к России, если сравнивать с другими крупными державами. Индекс, отражающий позитивное восприятие России в 2025 году, достиг значения 3,49.

Для сравнения: подобный показатель для Соединенных Штатов оказался значительно ниже – 2,38. Япония продемонстрировала наименьший результат, заняв последнюю строчку рейтинга с 1,9 балла. Оценка Европейского союза составила 2,86. В социологическом исследовании участвовали совершеннолетние граждане КНР, проживающие на территории материкового Китая.