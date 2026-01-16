Россия оказалась самой любимой страной у граждан Китая
Индекс доверия к жителям РФ превысил три балла
16 января 2026, 22:30, ИА Амител
Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Согласно данным социологического опроса, опубликованным РИА Новости, китайцы наиболее благосклонно относятся к России, если сравнивать с другими крупными державами. Индекс, отражающий позитивное восприятие России в 2025 году, достиг значения 3,49.
Для сравнения: подобный показатель для Соединенных Штатов оказался значительно ниже – 2,38. Япония продемонстрировала наименьший результат, заняв последнюю строчку рейтинга с 1,9 балла. Оценка Европейского союза составила 2,86. В социологическом исследовании участвовали совершеннолетние граждане КНР, проживающие на территории материкового Китая.
23:38:34 16-01-2026
К рукам норовят прибрать территорию распахнувшей ворота глупышки - вот и "любят" простофилю, чтобы, наводнив собою, в одночасье объявить её необъятные просторы "своими"...
06:03:05 17-01-2026
Гость (23:38:34 16-01-2026) К рукам норовят прибрать территорию распахнувшей ворота глуп... Это не глупышки,а госизмена
15:29:21 17-01-2026
Гость (23:38:34 16-01-2026) К рукам норовят прибрать территорию распахнувшей ворота глуп... Эти песни-про захват китайцами российских земель вы поете уже лет 30 , если не больше. Неужели самим вам не надоело
15:53:02 17-01-2026
гость-гостю (15:29:21 17-01-2026) Эти песни-про захват китайцами российских земель вы поете ... Лес и так китайский, энергоресурсы за копейки. А Китай и 100 лет подождёт - они в долгую играют
06:56:05 17-01-2026
"По данным на апрель 2022 года, за все время пандемии с апреля 2020 года непосредственно от коронавируса в России скончались более 660 тыс. человек"
Это китайцы любя
11:44:50 17-01-2026
Китайцев похоже нигде не любят.
16:15:11 17-01-2026
гость-гостю (15:29:21 17-01-2026) Эти песни-про захват китайцами российских земель вы поете ... Даманский забыл что ли. Сегодня в десна целуются,а завтра переобуются
19:45:58 17-01-2026
слюни пускают на территории, никаких других причин не вижу