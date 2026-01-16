НОВОСТИОбщество

Россия оказалась самой любимой страной у граждан Китая

Индекс доверия к жителям РФ превысил три балла

16 января 2026, 22:30, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Согласно данным социологического опроса, опубликованным РИА Новости, китайцы наиболее благосклонно относятся к России, если сравнивать с другими крупными державами. Индекс, отражающий позитивное восприятие России в 2025 году, достиг значения 3,49.

Для сравнения: подобный показатель для Соединенных Штатов оказался значительно ниже – 2,38. Япония продемонстрировала наименьший результат, заняв последнюю строчку рейтинга с 1,9 балла. Оценка Европейского союза составила 2,86. В социологическом исследовании участвовали совершеннолетние граждане КНР, проживающие на территории материкового Китая.

Китайский флаг / Фото: unsplash.com / Dominic Kurniawan Suryaputra

Путин подписал указ о безвизовом режиме между Россией и Китаем

Граждане обеих стран смогут въезжать друг к другу на срок до 30 дней для туризма, деловых поездок и частных визитов
НОВОСТИТуризм

Туризм Россия Китай

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

23:38:34 16-01-2026

К рукам норовят прибрать территорию распахнувшей ворота глупышки - вот и "любят" простофилю, чтобы, наводнив собою, в одночасье объявить её необъятные просторы "своими"...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:05 17-01-2026

Гость (23:38:34 16-01-2026) К рукам норовят прибрать территорию распахнувшей ворота глуп... Это не глупышки,а госизмена

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

15:29:21 17-01-2026

Гость (23:38:34 16-01-2026) К рукам норовят прибрать территорию распахнувшей ворота глуп... Эти песни-про захват китайцами российских земель вы поете уже лет 30 , если не больше. Неужели самим вам не надоело

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:02 17-01-2026

гость-гостю (15:29:21 17-01-2026) Эти песни-про захват китайцами российских земель вы поете ... Лес и так китайский, энергоресурсы за копейки. А Китай и 100 лет подождёт - они в долгую играют

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:56:05 17-01-2026

"По данным на апрель 2022 года, за все время пандемии с апреля 2020 года непосредственно от коронавируса в России скончались более 660 тыс. человек"

Это китайцы любя

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:44:50 17-01-2026

Китайцев похоже нигде не любят.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:11 17-01-2026

гость-гостю (15:29:21 17-01-2026) Эти песни-про захват китайцами российских земель вы поете ... Даманский забыл что ли. Сегодня в десна целуются,а завтра переобуются

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:45:58 17-01-2026

слюни пускают на территории, никаких других причин не вижу

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров