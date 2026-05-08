Дорожная служба Барнаула приступила к покосу травы вдоль обочин

Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах

08 мая 2026, 08:47, ИА Амител

Покос травы вдоль обочин / Фото: МБУ «Автодорстрой»

В Барнауле дорожные службы приступили к сезонному покосу травы вдоль дорог и общественных территорий. Как сообщили в компании, за лето специалисты МБУ "Автодорстрой" должны обслужить почти пять миллионов квадратных метров.

Работы уже провели на проспектах Комсомольском и Строителей, на Народной площади, а также на улице Малахова. Кроме того, специалисты скосили траву на склоне к набережной реки Оби.

Параллельно дорожники занимаются очисткой урн на остановках общественного транспорта и промывкой лотков от грунта на ряде улиц города.

Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности движения. Всего в работах задействованы 129 человек и 81 единица техники.