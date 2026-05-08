Дорожная служба Барнаула приступила к покосу травы вдоль обочин
Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах
08 мая 2026, 08:47, ИА Амител
В Барнауле дорожные службы приступили к сезонному покосу травы вдоль дорог и общественных территорий. Как сообщили в компании, за лето специалисты МБУ "Автодорстрой" должны обслужить почти пять миллионов квадратных метров.
Работы уже провели на проспектах Комсомольском и Строителей, на Народной площади, а также на улице Малахова. Кроме того, специалисты скосили траву на склоне к набережной реки Оби.
Параллельно дорожники занимаются очисткой урн на остановках общественного транспорта и промывкой лотков от грунта на ряде улиц города.
Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности движения. Всего в работах задействованы 129 человек и 81 единица техники.
09:42:55 08-05-2026
Видимость антисанитарии..
12:01:16 08-05-2026
dok_СФ (09:42:55 08-05-2026) Видимость антисанитарии.. ... А ты хотел бы чтобы антисанитария была по настоящему? А не ее видимость?
12:43:58 08-05-2026
Разоблачитель (12:01:16 08-05-2026) А ты хотел бы чтобы антисанитария была по настоящему? А не е... Внимательнее содержание читать - "Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах и.." Повторюсь, покос не для видимости (!), а для поддержания чистоты, порядка и т.д. По большому счёту это замечание автору статьи!
15:24:48 08-05-2026
dok_СФ (12:43:58 08-05-2026) Внимательнее содержание читать - "Покос травы необходим для ... Внимательно читаю. "Видимость антисанитарии.."
Ты хотел не видимости, а натуральной антисанитарии? Не надо лепить гнилые отмазки.
17:12:00 08-05-2026
Внимательный из Б (15:24:48 08-05-2026) Внимательно читаю. "Видимость антисанитарии.." Ты хотел ... Да, после этих слов всё осознал, особенно про сказки.. Доброго дня.
10:37:28 08-05-2026
А то чо у нас кусты на полдороги на Ленинском у сибэнергомаша так пойдет. На димитрова на комсомольском да много где. Может не в видимости дело?
10:50:15 08-05-2026
Дайте ей хоть вырасти немного, а то в жарень топили, весной когда снег почти стаял грейдером прошли - так не оерпится бюджет освоить?
10:53:25 08-05-2026
Видимость деятельности - еще трава не успела вырасти, а уже какой-то покос. И так все газоны теперь в проплешинах
13:45:03 08-05-2026
Лучше зимний песок, собранный в кучи вдоль дорог, вывезите! На парковке около Сити-Центра по Партизанской, например
18:29:46 08-05-2026
Гость (13:45:03 08-05-2026) Лучше зимний песок, собранный в кучи вдоль дорог, вывезите! ... Забирай вывози на дачу!. Бесплатно! Пускай дитачки играются. Еще раз - бесплатно!
11:34:00 09-05-2026
Водоканал (18:29:46 08-05-2026) Забирай вывози на дачу!. Бесплатно! Пускай дитачки играются... Солёный этот песок. Своим "дитачкам" забирай. Бесплатно.
12:57:58 09-05-2026
Гость (11:34:00 09-05-2026) Солёный этот песок. Своим "дитачкам" забирай. Бесплатно.... Так постарайся его не лизать. А детям радость.
21:09:49 08-05-2026
Гость (13:45:03 08-05-2026) Лучше зимний песок, собранный в кучи вдоль дорог, вывезите! ... Весь город завалили им и убирать никто не чешется,ждут пока пыльные бури в окна и лица горожан все это унесут