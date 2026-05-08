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Дорожная служба Барнаула приступила к покосу травы вдоль обочин

Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах

08 мая 2026, 08:47, ИА Амител

Покос травы вдоль обочин / Фото: МБУ «Автодорстрой»
Покос травы вдоль обочин / Фото: МБУ «Автодорстрой»

В Барнауле дорожные службы приступили к сезонному покосу травы вдоль дорог и общественных территорий. Как сообщили в компании, за лето специалисты МБУ "Автодорстрой" должны обслужить почти пять миллионов квадратных метров.

Работы уже провели на проспектах Комсомольском и Строителей, на Народной площади, а также на улице Малахова. Кроме того, специалисты скосили траву на склоне к набережной реки Оби.

Параллельно дорожники занимаются очисткой урн на остановках общественного транспорта и промывкой лотков от грунта на ряде улиц города.

Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности движения. Всего в работах задействованы 129 человек и 81 единица техники.

Барнаул Благоустройство
       

Комментарии 13

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dok_СФ

09:42:55 08-05-2026

Видимость антисанитарии..

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Разоблачитель

12:01:16 08-05-2026

dok_СФ (09:42:55 08-05-2026) Видимость антисанитарии.. ... А ты хотел бы чтобы антисанитария была по настоящему? А не ее видимость?

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dok_СФ

12:43:58 08-05-2026

Разоблачитель (12:01:16 08-05-2026) А ты хотел бы чтобы антисанитария была по настоящему? А не е... Внимательнее содержание читать - "Покос травы необходим для улучшения видимости на дорогах и.." Повторюсь, покос не для видимости (!), а для поддержания чистоты, порядка и т.д. По большому счёту это замечание автору статьи!

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Внимательный из Б

15:24:48 08-05-2026

dok_СФ (12:43:58 08-05-2026) Внимательнее содержание читать - "Покос травы необходим для ... Внимательно читаю. "Видимость антисанитарии.."
Ты хотел не видимости, а натуральной антисанитарии? Не надо лепить гнилые отмазки.

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dok_СФ

17:12:00 08-05-2026

Внимательный из Б (15:24:48 08-05-2026) Внимательно читаю. "Видимость антисанитарии.." Ты хотел ... Да, после этих слов всё осознал, особенно про сказки.. Доброго дня.

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Неуд

10:37:28 08-05-2026

А то чо у нас кусты на полдороги на Ленинском у сибэнергомаша так пойдет. На димитрова на комсомольском да много где. Может не в видимости дело?

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Гость

10:50:15 08-05-2026

Дайте ей хоть вырасти немного, а то в жарень топили, весной когда снег почти стаял грейдером прошли - так не оерпится бюджет освоить?

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Гость

10:53:25 08-05-2026

Видимость деятельности - еще трава не успела вырасти, а уже какой-то покос. И так все газоны теперь в проплешинах

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Гость

13:45:03 08-05-2026

Лучше зимний песок, собранный в кучи вдоль дорог, вывезите! На парковке около Сити-Центра по Партизанской, например

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Водоканал

18:29:46 08-05-2026

Гость (13:45:03 08-05-2026) Лучше зимний песок, собранный в кучи вдоль дорог, вывезите! ... Забирай вывози на дачу!. Бесплатно! Пускай дитачки играются. Еще раз - бесплатно!

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Гость

11:34:00 09-05-2026

Водоканал (18:29:46 08-05-2026) Забирай вывози на дачу!. Бесплатно! Пускай дитачки играются... Солёный этот песок. Своим "дитачкам" забирай. Бесплатно.

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Водоканал

12:57:58 09-05-2026

Гость (11:34:00 09-05-2026) Солёный этот песок. Своим "дитачкам" забирай. Бесплатно.... Так постарайся его не лизать. А детям радость.

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Гость

21:09:49 08-05-2026

Гость (13:45:03 08-05-2026) Лучше зимний песок, собранный в кучи вдоль дорог, вывезите! ... Весь город завалили им и убирать никто не чешется,ждут пока пыльные бури в окна и лица горожан все это унесут

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