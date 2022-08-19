В ресторане-поэме «Живые души» пройдёт концерт эстрадной певицы Ирины Олифер

Певица, участница шоу «Голос» Ирина Олифер выступит в ресторане «Живые души» 26 и 27 августа 2022 года. В пятницу, 26-го числа, в программе — танцы под музыку в жанрах disco swing & electro. Во второй день гостей ждёт более спокойный, расслабленный вечер под джаз, саксофон и фортепиано.

Кроме того, в эти дни «Живые души» будет презентовать сезонное обновление меню от шеф-повара ресторана Франсуа Фурнье. Все, кто придёт на концерт, смогут первыми попробовать эксклюзивные гастроновинки.

Сбор гостей в 19:00. Стоимость билета — 1500 рублей. Бронь столов по телефону 600-046.

Ресторан-поэма «Живые души»

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а