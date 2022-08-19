В ресторане-поэме «Живые души» пройдёт концерт эстрадной певицы Ирины Олифер
Гостей ждёт насыщенная двухдневная программа в разных музыкальных жанрах и презентация сезонного меню
19 августа 2022, 09:32
Певица, участница шоу «Голос» Ирина Олифер выступит в ресторане «Живые души» 26 и 27 августа 2022 года. В пятницу, 26-го числа, в программе — танцы под музыку в жанрах disco swing & electro. Во второй день гостей ждёт более спокойный, расслабленный вечер под джаз, саксофон и фортепиано.
Кроме того, в эти дни «Живые души» будет презентовать сезонное обновление меню от шеф-повара ресторана Франсуа Фурнье. Все, кто придёт на концерт, смогут первыми попробовать эксклюзивные гастроновинки.
Сбор гостей в 19:00. Стоимость билета — 1500 рублей. Бронь столов по телефону 600-046.
Ресторан-поэма «Живые души»
Тел: 600-046
Адрес: ул. Гоголя, 46а
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