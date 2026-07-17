Мужчина погиб во время пожара в алтайском поселке

Загорелся частный дом

17 июля 2026, 09:20, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

В поселке Березовка Рубцовского района произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда первый пожарный расчет МЧС России прибыл на место, пламя охватило внутренние помещения здания, было плотное задымление. Огонь повредил пол, мебель и личные вещи. В одной из комнат нашли погибшего мужчину.

«Площадь возгорания составила около 30 кв. метров. В тушении участвовали 12 человек личного состава на трех единицах техники», — передает пресс-служба.

Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении.