В России предложили продлить работу детсадов до восьми вечера
Инициатива призвана решить проблему родителей, чей рабочий день заканчивается позже привычного времени закрытия дошкольных учреждений
10 сентября 2026, 21:35, ИА Амител
Мария Воропаева, глава фракции ЛДПР в Мосгордуме, выступила с предложением увеличить рабочий день детских садов до восьми вечера. Обращение с этой инициативой, направленное министру просвещения РФ Сергею Кравцову, было опубликовано РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00 <...> учитывая положительный опыт пилотных регионов и поручение президента о распространении лучших практик в данной сфере", — сказано в документе.
Воропаева отмечает, что в обращениях граждан часто упоминается, что в большинстве регионов детские сады закрываются в 17:00 или 18:00.
"Учитывая современный ритм жизни и стандартный график работы большинства организаций, заканчивающийся в 18:00–19:00, родители не имеют физической возможности вовремя прибыть в дошкольное учреждение, чтобы забрать ребенка", — добавила она.
Депутат считает, что эта мера будет важным шагом в поддержке семей и создании комфортных условий для совмещения родительских обязанностей с профессиональной деятельностью.
Ранее депутат рассказала, куда обращаться родителям при отказе в приеме ребенка в детский сад.
08:53:54 11-09-2026
а кто там работать будет?
09:05:27 11-09-2026
90% яжемамок не работают, по крайней мере официально. Какое продление? Нет воспитателей, или дежурную группу будут организовывать. Тогда уж сразу пятидневку, круглосуточные садики возвращайте.
09:47:44 11-09-2026
Гость (09:05:27 11-09-2026) 90% яжемамок не работают, по крайней мере официально. Какое ... Кроме того они недовольны что сад не работает ни в выходные, ни в праздники. Дети родителям стали ненужны. С дочерью в группе близнецы. Один ребенок с ДЦП, мама на пенсии по уходу за ребенком инвалидом. Инвалида с соплями водит в сад, здоровый сын с ней дома. Инвалида спихивает на воспитателей, за сыном приходит самая последняя из родителей...
09:44:14 11-09-2026
Меня до 3 лет из детского сада забирала бабушка, потом мы переехали. Было это в далеких 80 годах и было ей 55 лет. Еще 25 счастливых лет она прожила на свете и я каждое лето гостил у них с дедом. Сейчас я своих внуков забирать не смогу ни из сада, ни на лето - мне работать до смерти...
16:49:28 11-09-2026
Сразу круглосуточное пребывание👌
И в субботу еще, чтобы родители могли отдохнуть.
И сидеть до 7 будут "самые занятые".
Вот у нас пока дс работает до 18. Забирают в 18 одного единственного мальчика, мать дома сидит, не работает. Конечно, а зачем он ей нужен дома. На выходных хватает, на неделе ещё. У воспитателей же нет ни детей, ни семьи. Из профессии уже сделали обслугу.