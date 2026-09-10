Инициатива призвана решить проблему родителей, чей рабочий день заканчивается позже привычного времени закрытия дошкольных учреждений

10 сентября 2026, 21:35, ИА Амител

Проект детского сада в квартале "2032"/ Фото: amic.ru

Мария Воропаева, глава фракции ЛДПР в Мосгордуме, выступила с предложением увеличить рабочий день детских садов до восьми вечера. Обращение с этой инициативой, направленное министру просвещения РФ Сергею Кравцову, было опубликовано РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00 <...> учитывая положительный опыт пилотных регионов и поручение президента о распространении лучших практик в данной сфере", — сказано в документе.

Воропаева отмечает, что в обращениях граждан часто упоминается, что в большинстве регионов детские сады закрываются в 17:00 или 18:00.

"Учитывая современный ритм жизни и стандартный график работы большинства организаций, заканчивающийся в 18:00–19:00, родители не имеют физической возможности вовремя прибыть в дошкольное учреждение, чтобы забрать ребенка", — добавила она.

Депутат считает, что эта мера будет важным шагом в поддержке семей и создании комфортных условий для совмещения родительских обязанностей с профессиональной деятельностью.

Ранее депутат рассказала, куда обращаться родителям при отказе в приеме ребенка в детский сад.