Аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников

Аэропорт Внуково ввёл режим простоя для сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Часть персонала уже трудятся четыре или три дня в неделю, что меньше, чем обычно. Зарплату людям платят исходя из отработанного ими времени.

При этом в пресс-службе воздушной гавани журналистам заявили, что аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме.

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Собеседники издания утверждают, что 30% сотрудников получили уведомления о скором сокращении. Это возможно при дальнейшем уменьшении объёмов работы, которое ожидают к осени.

На данный момент, говорят во Внуково, решений о сокращении не принималось.

Ранее сообщалось, что барнаульский и горно-алтайский аэропорты показали наибольшую динамику прироста прибыли в 2021 году среди всех сибирских авиаузлов.