Аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников
Часть персонала уже работает на один-два дня меньше, чем обычно
Аэропорт Внуково ввёл режим простоя для сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Часть персонала уже трудятся четыре или три дня в неделю, что меньше, чем обычно. Зарплату людям платят исходя из отработанного ими времени.
При этом в пресс-службе воздушной гавани журналистам заявили, что аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме.
Собеседники издания утверждают, что 30% сотрудников получили уведомления о скором сокращении. Это возможно при дальнейшем уменьшении объёмов работы, которое ожидают к осени.
На данный момент, говорят во Внуково, решений о сокращении не принималось.
Ранее сообщалось, что барнаульский и горно-алтайский аэропорты показали наибольшую динамику прироста прибыли в 2021 году среди всех сибирских авиаузлов.