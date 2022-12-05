Какую «кашу» и в какие страны экспортирует Алтайский край

Алтайский край за январь-ноябрь 2022 года отгрузил иностранным покупателям 117 тыс. тонн круп, сообщает «КазахЗерно.kz».

«В номенклатуре крупяного экспорта преобладает гречка: её доля — 50%. Также в тройку по экспорту входят крупа гороховая (23%) и манная крупа (6%)», — отмечает издание.

Алтайские крупы экспортируют в 33 государства. Самые главные покупатели — Узбекистан, Казахстан, Монголия, Белоруссия и Киргизия, совокупная доля которых в закупках составляет 65%. Кстати, накануне Узбекистан пожелал ещё более плотно сотрудничать с Алтайским краем.

Среди новых покупателей — Малайзия, Парагвай, Чили, Мьянма.

Ранее власти Алтайского края раскрыли «аграрные итоги» 2022 года.