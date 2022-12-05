Какую «кашу» и в какие страны экспортирует Алтайский край
Алтайские крупы экспортируют в 33 государства
5 декабря 2022, 12:12
Алтайский край за январь-ноябрь 2022 года отгрузил иностранным покупателям 117 тыс. тонн круп, сообщает «КазахЗерно.kz».
«В номенклатуре крупяного экспорта преобладает гречка: её доля — 50%. Также в тройку по экспорту входят крупа гороховая (23%) и манная крупа (6%)», — отмечает издание.
Алтайские крупы экспортируют в 33 государства. Самые главные покупатели — Узбекистан, Казахстан, Монголия, Белоруссия и Киргизия, совокупная доля которых в закупках составляет 65%. Кстати, накануне Узбекистан пожелал ещё более плотно сотрудничать с Алтайским краем.
Среди новых покупателей — Малайзия, Парагвай, Чили, Мьянма.
Ранее власти Алтайского края раскрыли «аграрные итоги» 2022 года.
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