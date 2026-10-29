Кофе за внимательность. Amic.ru раздает вкусные подарки в честь своего 27-летия
Мы решили отметить праздник вместе с нашими читателями
29 октября 2026, 06:40, ИА Амител
Amic.ru отмечает 27-летие и по случаю дня рождения подготовил подарки для своих читателей. С 29 по 31 октября жители Барнаула смогут получить бесплатный кофе, брендированные поясные сумки и скидки на сэндвичи. Эту акцию мы организовали совместно с кафе быстрого питания "Альт".
Как участвовать в акции?
В течение трех дней на сайте amic.ru будет появляться специальный баннер с кодовым словом.
Чтобы воспользоваться предложением, читателям необходимо запомнить комбинацию или сделать скриншот, а затем прийти в сэндвичную "Альт" на проспекте Социалистическом, 76.
На кассе достаточно назвать кодовое слово дня либо показать сохраненный баннер.Количество подарков ограничено. Ежедневно первые девять участников акции будут получать брендированную поясную сумку и кофе. Еще десяти посетителям предоставят скидку 10% на сэндвичи.
Сэндвичная "Альт", где будут выдавать подарки, работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Специальное предложение действует только с 29 по 31 октября.
Для участия не требуется предварительная регистрация — достаточно найти баннер на сайте и обратиться в сэндвичную с кодовым словом.
Акция приурочена к 27-летию amic.ru. За годы работы портал стал одной из площадок, на которых жители Барнаула и Алтайского края узнают о различных событиях, делятся своими историями и сообщают о проблемах, требующих внимания.
08:11:50 29-10-2026
О! Я знаю ваши специальные баннеры!
Это вот эти всплывающие окна на пол экрана!? Которые ещё иногда и со звуком, и ещё фиг закроешь...?
Да?