Врач останется главным. Минздрав высказался о внедрении искусственного интеллекта

Отдельные функции врачей и другого медицинского персонала действительно могут передаваться искусственному интеллекту

03 сентября 2026, 14:17, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минздрав России не рассматривает искусственный интеллект в качестве замены медицинским специалистам. Технологии планируют использовать для помощи врачам, а также для автоматизации части административных и управленческих процессов, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков.

"У нас не стоит задача по замене врача искусственным интеллектом — это принципиальная история. С точки зрения использования искусственного интеллекта в здравоохранении у нас сформировался такой термин, как система поддержки принятия врачебных решений. Здесь ИИ помогает врачу", — сказал Ваньков.

По словам замминистра, отдельные функции врачей и другого медицинского персонала действительно могут передаваться искусственному интеллекту. Однако речь идет не о клинической работе и непосредственно врачебных действиях, а прежде всего об административных и управленческих задачах.

Цифровые технологии уже применяются для автоматизации ряда процессов в медицинских учреждениях.