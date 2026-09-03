Врач останется главным. Минздрав высказался о внедрении искусственного интеллекта
Отдельные функции врачей и другого медицинского персонала действительно могут передаваться искусственному интеллекту
03 сентября 2026, 14:17, ИА Амител
Минздрав России не рассматривает искусственный интеллект в качестве замены медицинским специалистам. Технологии планируют использовать для помощи врачам, а также для автоматизации части административных и управленческих процессов, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков.
"У нас не стоит задача по замене врача искусственным интеллектом — это принципиальная история. С точки зрения использования искусственного интеллекта в здравоохранении у нас сформировался такой термин, как система поддержки принятия врачебных решений. Здесь ИИ помогает врачу", — сказал Ваньков.
По словам замминистра, отдельные функции врачей и другого медицинского персонала действительно могут передаваться искусственному интеллекту. Однако речь идет не о клинической работе и непосредственно врачебных действиях, а прежде всего об административных и управленческих задачах.
Цифровые технологии уже применяются для автоматизации ряда процессов в медицинских учреждениях.
"Не секрет, что для автоматизации кол-центров, очередей и так далее используются современные цифровые решения, в том числе с применением искусственного интеллекта", — заключил собеседник агентства.
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