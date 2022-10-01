Олег Газманов предложил гимн для 30 сентября

Российский певец Олег Газманов предложил песню, которая, по его мнению, может стать гимном 30 сентября.

По его словам, этому дню подойдет его песня «Танцуй, пока молодой», пишет Life.

Газманов добавил, что за свою карьеру он спел много неплохих песен, а сейчас он рад тому, что люди продолжают их слушать.

Напомним, что 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав России новых территорий и образовании в РФ новых субъектов.