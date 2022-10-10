Умер участник «Ласкового мая» Михаил Афанасьев

Участник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 48 лет. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал в своих социальных сетях продюсер Андрей Разин.

Он напомнил, что Афанасьев — был уникальным человеком, которого любили в коллективе. По словам продюсера, когда в коллектив пришел 11-летний Андрей Гуров, клавишник взял над ним шефство.

«Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи от всей группы «Ласковый май», — написал Разин.

Причина смерти музыканта не уточняется, о дате и месте прощания с Афанасьевым станет известно позднее.

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