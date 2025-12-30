Нарколог назвал лучшие средства для снятия похмелья после новогоднего застолья
Врач рекомендует пить негазированную воду и есть легкие бульоны и каши
30 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Справиться с последствиями новогоднего застолья поможет правильный подход к восстановлению организма. Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с aif.ru объяснил, какие средства действительно эффективны при похмелье.
Специалист подчеркнул, что мгновенного "лекарства" от похмелья не существует – организму нужно время. Главная задача – не мешать восстановлению и минимизировать нагрузку на системы, которые работали на пределе.
Основная рекомендация – обильное, но дробное питье обычной негазированной воды, чтобы компенсировать обезвоживание. Сладкие газированные напитки и крепкий кофе в первые часы могут, наоборот, усилить тахикардию и тревожность.
Что касается еды, не стоит "лечиться" жирным или острым. 1 января лучше выбирать легкие бульоны, каши, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), которые помогут восстановить работу желудочно-кишечного тракта.
Исаев также предупредил: если плохое самочувствие длится несколько дней и сопровождается выраженной тревогой, бессонницей, сердцебиением или непреодолимым желанием "опохмелиться", это серьезный сигнал, который требует обращения к врачу.
08:28:58 30-12-2025
Не пить!
Как я...
08:32:37 30-12-2025
Гость (08:28:58 30-12-2025) Не пить! Как я... ... Такой себе пример для подражания... Пить можно. Главное свою меру соблюдать.
08:43:47 30-12-2025
Гость (08:32:37 30-12-2025) Такой себе пример для подражания... Пить можно. Главное свою... Это ваш первый этап аутотренинга алкаша!
Продолжайте...
За ним должен последовать следующий этап - агрессия в сторону тех кто не пьёт синьку...
Затем объяснения о культуре пития, мерах, "здоровье"... и т.д...
В общем, вы уже плотно на крючке алкозависимости...
08:53:42 30-12-2025
А зачем мне вам что то пытаться объяснить и тем более доказать? Не дождетесь. Наши пути не пересекаются.
08:59:31 30-12-2025
Ну кто знает... кто знает...
09:01:04 30-12-2025
Вы опытный алкаш!
Сразу перешли к последнему этапу!... :-)
Или это потому что я уже за вас ваши слова сказал...?
09:31:37 30-12-2025
Исаев также предупредил: если плохое самочувствие длится несколько дней и сопровождается выраженной тревогой, бессонницей, сердцебиением или непреодолимым желанием "опохмелиться", это серьезный сигнал, который требует обращения к врачу.-----Как говориться "Добро пожаловать в картотеку наркодиспансера" Со всеми последующими социальными ограничениями.
09:43:42 30-12-2025
вчера продолжили по 0,7 коньяка.
тревоги, бессонницы, сердцебиени, непреодолимого желания "опохмелиться" - нет.
что, деньги на ветер, да?
11:23:29 30-12-2025
Какой-то неграмотный нарколог. НЕ ЗНАЕТ ПРО САМОЕ ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТО - РАССОЛ от помидорок, огурчиков, капустки.
12:18:55 30-12-2025
Алкоголик Сидиров, наливая в стопку метанол, сказал белочкам "чтобы я вас больше не видел!"
14:11:48 30-12-2025
пейте сидр
18:53:07 30-12-2025
с похмелюги-100 грамм водочки и горячего супчика!Щи кисленькие!Потом на улицу-поработать что нить-снег лопатой покидать например...Вечерком в баню-попариться!И спать!Утром уже все пройдет!Многолетний опыт...