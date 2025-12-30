Нарколог назвал лучшие средства для снятия похмелья после новогоднего застолья

Врач рекомендует пить негазированную воду и есть легкие бульоны и каши

30 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Похмелье / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Справиться с последствиями новогоднего застолья поможет правильный подход к восстановлению организма. Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с aif.ru объяснил, какие средства действительно эффективны при похмелье.

Специалист подчеркнул, что мгновенного "лекарства" от похмелья не существует – организму нужно время. Главная задача – не мешать восстановлению и минимизировать нагрузку на системы, которые работали на пределе.

Основная рекомендация – обильное, но дробное питье обычной негазированной воды, чтобы компенсировать обезвоживание. Сладкие газированные напитки и крепкий кофе в первые часы могут, наоборот, усилить тахикардию и тревожность.

Что касается еды, не стоит "лечиться" жирным или острым. 1 января лучше выбирать легкие бульоны, каши, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), которые помогут восстановить работу желудочно-кишечного тракта.

Исаев также предупредил: если плохое самочувствие длится несколько дней и сопровождается выраженной тревогой, бессонницей, сердцебиением или непреодолимым желанием "опохмелиться", это серьезный сигнал, который требует обращения к врачу.