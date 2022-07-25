В Барнауле пройдёт вечер памяти Юрия Шатунова

В барнаульском парке «Изумрудный» 29 июля с 19:00 до 21:00 пройдёт вечер памяти Юрия Шатунова, сообщили организаторы во «ВКонтакте».

На мероприятии прозвучат песни группы «Ласковый май» и сольные композиции исполнителя. Также участники встречи расскажут о жизни музыканта и в его честь прочтут стихи.

В конце концерта планируют выложить из свечей фразу «Мы будем помнить твои белые розы». Этими же цветами оформят пространство перед сценой.

Напомним, о смерти 48-летнего Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Он скончался от острой сердечной недостаточности.