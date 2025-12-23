Lada Vesta превратилась в холодильник и едва не убила троих рыбаков в ХМАО
Рыбакам пришлось ждать помощи около трех часов
23 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
В Ханты-Мансийском автономном округе трое рыбаков из Нижневартовска едва не погибли на морозе из-за заблокировавшейся Lada Vesta. Инцидент произошел при температуре около -37 градусов, сообщает "Shot Проверка".
По данным издания, мужчины отправились за город на рыбалку и оставили автомобиль на автозапуске. Вернувшись, они завели машину ключом. После этого водитель вышел из уже заведенного автомобиля, захлопнул дверь и направился за уловом. В этот момент система неожиданно заблокировала двери, оставив всех троих на сильном морозе без возможности попасть в салон.
«Рыбакам пришлось ждать помощи около трех часов. В итоге к ним приехали знакомые, которые вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента. Никто из мужчин не погиб, однако они сильно замерзли», – отмечает Telegram-канал.
Водитель считает, что причиной произошедшего стали концевики дверей – датчики открывания, которые могли не сработать из-за низкой температуры.
Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби водитель на Lada рискнул выехать на лед Оби, несмотря на прямой запрет. Сейчас на реке действует только пешеходный переход, и передвигаться по нему можно исключительно пешком.
00:53:33 24-12-2025
Нужны модели без электроники.
Обновление авто через интернет - бред.
10:01:39 24-12-2025
Олег (00:53:33 24-12-2025) Нужны модели без электроники.Обновление авто через интер...
При чем тут интернет?
01:34:45 24-12-2025
Водила решил водку сберечь, но что-то пошло не так. Насчет этого есть сподручные средства, Веста не такой уж бронеавтомобиль.
06:24:44 24-12-2025
Лучше на лошадке на санях ездить...
07:50:23 24-12-2025
а че стекло то боковое камнем разбить и в салон влезть в голову не пришло? не догадались?
09:31:51 24-12-2025
Гость (07:50:23 24-12-2025) а че стекло то боковое камнем разбить и в салон влезть в гол...
В своем уме? Вы видели сколько сейчас Лада Веста стоит? Чтобы ее каменюкой шыбить? Вдребезги?
09:59:59 24-12-2025
Гость (09:31:51 24-12-2025) В своем уме? Вы видели сколько сейчас Лада Веста стоит? ... Стекло боковое на Весту стоит недорого, сущие копейки по сравнению с такими же стеклами на иномарки, так что не вопите. И меняется элементарно. Но людям хотелось померзнуть - ну они это и получили
10:11:38 24-12-2025
Гость (07:50:23 24-12-2025) а че стекло то боковое камнем разбить и в салон влезть в гол... Запомни, а то забудешь: бить надо лобовое стекло, его потом можно в любом сервисе вклеить новое. А вот боковые стёкла искать и менять замаешься, так как они бьются редко и ни у кого их нет в наличии, к тому же двери надо разбирать для замены. Так что если машина заблокировалась - выноси лобовик.
11:04:12 24-12-2025
Гость (10:11:38 24-12-2025) Запомни, а то забудешь: бить надо лобовое стекло, его потом ...
А как ехать потом в - 37 ? )))) Лучше тогда на месте замерзнуть
09:43:05 24-12-2025
Можно, а зачем?
09:57:29 24-12-2025
Скорее всего был глюк сигналки с автозапуском, а она не входит в комплектацию машины и ставится дополнительно. Или бывает опция в настройках включена что машина ставится на охрану автоматически через некоторое время после заглушения двигателя и закрытия дверей. Вот такие горе-водятлы регулярно приезжают в сервис с воплями что их машина заблокировалась. а ключи внутри остались. Так что тут машина то скорее всего не при чем, мозгов нет у ее хозяина.
10:02:11 24-12-2025
"В итоге к ним приехали знакомые, которые вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента. "
Какие интересные знакомые...
11:56:14 24-12-2025
Гость (10:02:11 24-12-2025) "В итоге к ним приехали знакомые, которые вскрыли автомобиль... Обычные знакомые. Работники автосервиса.
10:12:20 24-12-2025
Запасной ключ в кармане всегда при себе носить не судьба?
11:55:15 24-12-2025
Кто ж на рыбалку на таком ездит?! "УАЗик", желательно "буханка" или какой-нибудь "кукурузер-сотка" с движком-миллионником. Или "мицуба-каблучок", трёхдверный такой.
😁