Lada Vesta превратилась в холодильник и едва не убила троих рыбаков в ХМАО

Рыбакам пришлось ждать помощи около трех часов

23 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

В Ханты-Мансийском автономном округе трое рыбаков из Нижневартовска едва не погибли на морозе из-за заблокировавшейся Lada Vesta. Инцидент произошел при температуре около -37 градусов, сообщает "Shot Проверка".

По данным издания, мужчины отправились за город на рыбалку и оставили автомобиль на автозапуске. Вернувшись, они завели машину ключом. После этого водитель вышел из уже заведенного автомобиля, захлопнул дверь и направился за уловом. В этот момент система неожиданно заблокировала двери, оставив всех троих на сильном морозе без возможности попасть в салон.

«Рыбакам пришлось ждать помощи около трех часов. В итоге к ним приехали знакомые, которые вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента. Никто из мужчин не погиб, однако они сильно замерзли», – отмечает Telegram-канал.

Водитель считает, что причиной произошедшего стали концевики дверей – датчики открывания, которые могли не сработать из-за низкой температуры.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби водитель на Lada рискнул выехать на лед Оби, несмотря на прямой запрет. Сейчас на реке действует только пешеходный переход, и передвигаться по нему можно исключительно пешком.