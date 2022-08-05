Более 50 студентов поступили в АлтГТУ по целевому набору

Региональные предприятия поддерживают целевое обучение поступающих в АлтГТУ. В выпускниках заинтересованы ИСК «СОЮЗ», Алтайский завод прецизионных изделий, завод «РОТОР», ПАО «Россети Сибирь», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», сетевая компания «Алтайкрайэнерго», Барнаульский патронный завод, дорожно-строительные управления региона, администрации районов края и Республики Алтай.

По направлениям магистратуры и заочного института также идёт целевой приём. Выпускников трудоустраивают предприятия, работающие в сфере строительства, энергетики, машиностроения, IT.

Наиболее популярными направлениями для целевиков стали «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Организация и технологии защиты информации», «Прикладная информатика в экономике», «Технология машиностроения», «Электроснабжение» и «Энергетическое машиностроение».

Напомним, целевое обучение даёт студенту возможность бесплатно учиться в вузе или колледже, если на учёбу его направляет конкретное предприятие или организация. Гарантом выступает договор, который заключают орган госвласти региона, работодатель и абитуриент.

Заказчиками могут быть органы госвласти, муниципальные структуры, министерства и ведомства. Если работодатель — юрлицо или индивидуальный предприниматель, стороны заключают трёхсторонний договор, в котором организация должна получить поддержку заказчика, то есть органа госвласти или местного самоуправления.

Целевик, получивший диплом, должен отработать в компании, направившей его на учебу, не менее трёх лет.