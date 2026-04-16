Главу Западно-Сибирской железной дороги заподозрили во взятках на 50 млн рублей
За круглую сумму чиновник обеспечивал бизнесменам общее покровительство
16 апреля 2026, 16:14, ИА Амител
В Новосибирске задержали руководителя Западно‑Сибирской железной дороги — его подозревают в получении взяток на сумму 50 миллионов рублей, сообщили "Ленте.ру" в Следственном комитете (СК) России.
По версии следствия, в период с апреля 2025 по апрель 2026 года глава железной дороги получал деньги от предпринимателей: за указанную сумму он обеспечивал им общее покровительство и давал подчиненным указания по подписанию необходимых документов.
Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и части 6 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). В настоящее время все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее чиновника из Барнаула заподозрили в получении взятки за предоставление закрытых данных.
16:24:03 16-04-2026
а в Китае , говорят, за такое расстреливают ...
16:42:28 16-04-2026
Молодцы в Новосибирске правоохранители, хорошо работают!
17:16:28 16-04-2026
Гость (16:42:28 16-04-2026) Молодцы в Новосибирске правоохранители, хорошо работают!...
везде хорошо работают, папочки на всех есть, только до поры до времени лежат. кто не понял - огребают по полной, так-то четыре года было времени "на понять", но жадность сильнее...
18:54:11 16-04-2026
Один из царей России. Для Западно-Сибирских железнодорожников почти бог. Человек который щелчком пальцев решал судьбы не только людей, но и станций разъездов полустанков. Заводов. Вот что надо было человеку? Молод сравнительно. Власть сумасшедшая. Богат. Вхож в высшие круги России. Требовал от железнодорожников Зап-Сиба железного порядка и дисциплины. Как и должно быть на железной дороге. Руководил в регионе целой отраслью. К слову сказать. РЖД само по себе главный паразит России. С нашими расстояниями без железных дорог никуда. И вот паразит в квадрате. Грустно. Что так всё происходит. Какая теперь вера в будущее. Если люди примеры формы и дисциплины местные полубоги. На деле всего лишь воришки. Нехватуны. Нехватало ему. Сколько не дай всё мало.....
19:30:11 16-04-2026
Покажите ту женщину. Ради которой он хотел утаить от всех и украсть 50 миллионов. Просто не могу понять зачем ещё. И как получилось. Это моё субъективное мнение.
19:45:37 16-04-2026
Почитайте историю Анны Чапман. Можете хоть в Википедии. Она таких царькоф как семечки пачками делала. ЛОШАРА!!!
00:00:11 17-04-2026
Просто скармливать свиньям надо, а имущество всё конфисковать, чтобы их выкидыши понимали, что им грозит. 50 млн., а у людей пенсия 25 тыс. Это как понимать? Все слепые напрочь?