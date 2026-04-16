Главу Западно-Сибирской железной дороги заподозрили во взятках на 50 млн рублей

За круглую сумму чиновник обеспечивал бизнесменам общее покровительство

16 апреля 2026, 16:14, ИА Амител

Взятка, коррупция / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Новосибирске задержали руководителя Западно‑Сибирской железной дороги — его подозревают в получении взяток на сумму 50 миллионов рублей, сообщили "Ленте.ру" в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в период с апреля 2025 по апрель 2026 года глава железной дороги получал деньги от предпринимателей: за указанную сумму он обеспечивал им общее покровительство и давал подчиненным указания по подписанию необходимых документов.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и части 6 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). В настоящее время все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

