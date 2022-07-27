Алтайское Минприроды показало, как «чавкают лесные поросятки»

В Троицком районе охотничьи инспекторы в течение всего года занимаются подкормкой животных, сообщает Минприроды Алтайского края.

«Вот так свободно чавкают лесные поросятки в охотхозяйстве Троицкого района. Когда завтрак плавно перетекает в обед и может длиться, пока челюсть не устанет жевать! Зерно, веники, сено, солька — заготавливают впрок, чтобы дополнять кормовую базу обитателей леса вкусняшками, что особенно важно зимой», — отметили в министерстве.

Видео опубликовано на странице ведомства во «ВКонтакте».