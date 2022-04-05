«Ашан» опроверг слухи о прекращении поставок в Россию

Французский ритейлер «Ашан» опроверг слухи о прекращении инвестиций и поставок в Россию. Поводом для этого стала статья на украинском сайте компании о том, что она якобы «изолирует российский офис».

В пресс-службе торговой сети журналистам РИА Новости сообщили, что эти сведения не соответствуют действительности. «Ашан» продолжает работу в обычном режиме и «не планирует сворачивать или сокращать активность».

В марте «Ашан», «Леура Мерлен», «Данон» и другие французские компании заявили, что не будут покидать Россию.