«Ашан» опроверг слухи о прекращении поставок в Россию
В компании заявили, что не планируют сворачивать или сокращать активность в стране
5 апреля 2022, 20:48, Никита Черников
Французский ритейлер «Ашан» опроверг слухи о прекращении инвестиций и поставок в Россию. Поводом для этого стала статья на украинском сайте компании о том, что она якобы «изолирует российский офис».
В пресс-службе торговой сети журналистам РИА Новости сообщили, что эти сведения не соответствуют действительности. «Ашан» продолжает работу в обычном режиме и «не планирует сворачивать или сокращать активность».
В марте «Ашан», «Леура Мерлен», «Данон» и другие французские компании заявили, что не будут покидать Россию.
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