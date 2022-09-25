Жители Барнаула пожаловались на водителей автобусов, которые пытаются заехать на выделенную полосу и тем самым создают пробки и аварийные ситуации. Об этом горожане рассказали в паблике Barnaul 22.

«Уж если для автобусов выделили специальную полосу, зачем они едут ещё и левым рядом, занимая в нём место автомобилей и не уменьшая, а увеличивая пробки?» — возмутился житель краевого центра.

Другая пользовательница задала вопрос: «Когда прекратится „беспредел“ водителей общественного транспорта?» По её словам, «им уже целую полосу выделили, так нет — им мало, они с четвёртой полосы, считая себя самыми умными, пытаются заехать на свою выделенную».

По её словам, эти водители ежедневно создают «аварийные ситуации» на площади Октября, тем самым создавая опасность для своих пассажиров. Со средней полосы на выделенную также заезжают на улице Аносова и проспекте Калинина.

«Руководство горе-водителей, пожалуйста, проведите беседы, а сотрудники ГИБДД — уже начните наказывать и лишать прав», — заключила горожанка.

Фото: Barnaul 22

Ранее в Барнауле водители устроили стихийную парковку на свежезасеянном газоне.