«Крик всей деревней»: жители села под Барнаулом жалуются, что детям не пробраться в школу во время бурана

В селе Рассказиха Первомайского района пожаловалась на то, что из-за буранов каждую зиму дети не могут добраться до школы, а взрослые — на работу.

Как рассказала местная жительница в паблике «Чёрное и Белое Барнаул», очищают дороги от снега здесь «либо пока уже до скандала дело не дойдёт, либо [если] платить».

«Уже прям крик всей деревней, можно сказать. <...> В нашем закутке две многодетные семьи, пенсионеры, школьники, которым приходится ходить к автобусу на остановку, чтобы ехать в Бобровку. Бедные дети, в бураны не пролезть. На работу если ездить, только на своих машинах, так как первый автобус от нас на город [выезжает] только в 08:30, а ехать 1 час 20 минут», — говорится в сообщении.

Новости

Общество Виктор Томенко поручил муниципалитетам запастись продуктами на случай буранов

Сельчанка отметила, что муниципального автобуса в Рассказихе нет, и вся надежда остаётся только на вовремя очищенные дороги. При этом местные власти на жалобы никак не реагируют.

«Что делать? Если вы не хотите заниматься благоустройством для жителей, что вы там делаете? Освободите места тем, кто будет заниматься этим на совесть!» — заключила женщина.