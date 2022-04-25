На российских АЗС могут появиться скидки на бензин
Этот шаг должен помочь предпринимателям завлечь клиентов в условиях профицита топлива
Аналитик Михаил Турукалов заявил о том, что на АЗС в России могут появиться скидки на бензин. Его слова передаёт радио Sputnik.
Специалист отмечает, что сейчас на нефтеперерабатывающих заводах запасы готового топлива выше нормы. Масштабный профицит может подтолкнуть предпринимателей к введению скидок или снижению цен на бензин.
«Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история», — считает аналитик.
Он пояснил, что розничная цена на топливо, скорее всего, не снизится, но при этом скидки могут вводиться периодически.
Турукалов предположил, что на подобный шаг пойдут не только крупные сети АЗС, но и частники.
Ранее сообщалось, что тысячи российских вагонов застряли на территории Евросоюза. Только в Литве задержано около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Ещё около 30 цистерн с нефтяными грузами, отправленных в тот же город, остановились в Финляндии.