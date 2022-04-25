На российских АЗС могут появиться скидки на бензин

Аналитик Михаил Турукалов заявил о том, что на АЗС в России могут появиться скидки на бензин. Его слова передаёт радио Sputnik.

Специалист отмечает, что сейчас на нефтеперерабатывающих заводах запасы готового топлива выше нормы. Масштабный профицит может подтолкнуть предпринимателей к введению скидок или снижению цен на бензин.

«Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история», — считает аналитик.

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Он пояснил, что розничная цена на топливо, скорее всего, не снизится, но при этом скидки могут вводиться периодически.

Турукалов предположил, что на подобный шаг пойдут не только крупные сети АЗС, но и частники.

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Ранее сообщалось, что тысячи российских вагонов застряли на территории Евросоюза. Только в Литве задержано около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Ещё около 30 цистерн с нефтяными грузами, отправленных в тот же город, остановились в Финляндии.