Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
Все встречи и поездки предстоятеля Русской православной церкви отменены — ему требуется постельный режим и изоляция
30 сентября 2022, 16:35
У патриарха Московского и всея Руси Кирилла обнаружили коронавирус. Состояние священнослужителя удовлетворительное, сообщает РИА Новости.
Как уточнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, все встречи и поездки предстоятеля Русской православной церкви отменены, ему требуется постельный режим и изоляция.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сказал Легойда.
Что делать, если заболел COVID? На сколько дают больничный и можно ли его взять дистанционно осенью-2022
Комментарии
Новости партнеров