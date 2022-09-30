Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла обнаружили коронавирус. Состояние священнослужителя удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

Как уточнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, все встречи и поездки предстоятеля Русской православной церкви отменены, ему требуется постельный режим и изоляция.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сказал Легойда.