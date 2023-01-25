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Синоптики предупредили жителей Алтайского края о скором климатическом "кошмаре"

Резкие изменения погоды не коснутся температуры, но повлияют на количество осадков

25 января 2023, 09:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Резкое изменение погодных условий ожидает Алтайский край и другие субъекты России в конце января. Об этом сообщает АБН.

По словам синоптиков, уже 27 января ситуация в Сибири начнёт меняться. Серьёзные снегопады ударят по Новосибирской области, Алтайскому краю, Хакассии и Красноярскому краю. При этом температура воздуха в этих регионах останется на прежнем уровне.

В Санкт-Петербурге также выпадут обильные осадки в виде снега с дождём. Здесь, помимо осадков, горожан ожидают и ощутимые температурные изменения.

На юге России изменения погодных условий приведут к потеплению.

 

Комментарии 9

  • ужас, скоро выпадет снег
    25 января, Гость   Ответить
  • снег??? что это???
    25 января, Гость   Ответить
  • Может тогда дороги почистят. На дороге сало снежное. Край дороги на пол метра а то и метр к середине дороги сползает. А чистить и посыпать во время снегопада будут
    25 января, Гость   Ответить
  • Почему дороги не посыпают антиледовыми составами?? Просто каток!!
    25 января, Гость   Ответить
  • На Власихинской за всю зиму не вывезли ни одной машины снега. Едут трактора раз по 6 в сутки и весь снег на территорию предприятий конкретно Власихинская 182 Приходится после каждой очистки убирать по пол часа
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, спирта нету, песок замерз, даже соль всю раздали - не из чего делать антиледовый состав...
    25 января, Гость   Ответить
  • Вовремя сметайте снег с козырьков окон, балконов. В оттепель заносы превращаются в ледяные глыбы с сосульками, при похолодании примерзают и убрать их невозможно, а когда снова подтаивают, происходят неконтролируемые обрушения. Прежде чем проходить вблизи дома, нужно смотреть на состояние крыши и водостоков, в опасных случаях предъявлять претензии ЖКХ.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гисметео обещает на ближайшие 10 дней в сумме 4 мм осадков! ааааааааа!!!! Завалит, прощайте!
    25 января, Гость   Ответить
  • нельзя верить синоптикам как и политикам
    25 января, Гость   Ответить
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