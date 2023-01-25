Синоптики предупредили жителей Алтайского края о скором климатическом "кошмаре"

Резкие изменения погоды не коснутся температуры, но повлияют на количество осадков

25 января 2023, 09:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Резкое изменение погодных условий ожидает Алтайский край и другие субъекты России в конце января. Об этом сообщает АБН.

По словам синоптиков, уже 27 января ситуация в Сибири начнёт меняться. Серьёзные снегопады ударят по Новосибирской области, Алтайскому краю, Хакассии и Красноярскому краю. При этом температура воздуха в этих регионах останется на прежнем уровне.

В Санкт-Петербурге также выпадут обильные осадки в виде снега с дождём. Здесь, помимо осадков, горожан ожидают и ощутимые температурные изменения.

На юге России изменения погодных условий приведут к потеплению.