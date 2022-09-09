Такой день. Первый день выборов в барнаульскую гордуму и противопожарная опашка на 67 километров

В пригороде Центрального района Барнаула создадут 67 километров противопожарных полос. Для этого рабочие уже опашку. Её успели выполнить на территории посёлков Бельмесёво, Конюхи, Центрального и микрорайона Затон.

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Политика 67 километров противопожарных полос создадут в пригороде Центрального района Барнаула

9 сентября в Барнауле стартовало голосование на выборах депутатов городской Думы. Выборы будут длится еще два дня — по воскресенье включительно. Краевая столица в 2022 году осталась единственным городом в регионе, где сохранились выборы по партийным спискам. Рассказываем, как прошел первый день трехдневного голосования.

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Общество Как в Барнауле прошел первый день голосования за кандидатов в гордуму

Власти Алтайского края постараются усилить поддержку животноводства в предгорных районах. Об этом сообщил глава комитета АКЗС по аграрной политике и экологии Сергей Серов во время рабочей поездки в Алтайский район. По его словам, здесь делают всё, чтобы развивать отрасль и не допустить сокращения поголовья. А ещё местные фермеры активнее других взялись за борьбу с лейкозом коров.

О том, почему в предгорье делают ставку на животноводство, какую поддержку крестьяне получают от властей и какой ещё помощи просят, — в материале amic.ru.