Как в Барнауле прошел первый день голосования за кандидатов в гордуму

9 сентября в Барнауле стартовало голосование на выборах депутатов городской Думы. Выборы будут длится еще два дня — по воскресенье включительно. Краевая столица в 2022 году осталась единственным городом в регионе, где сохранились выборы по партийным спискам. Рассказываем, как прошел первый день трехдневного голосования.

Избирательные участки открыли свои двери в 8:00. Однако, в первый день голосования барнаульцы не особо торопились сделать свой выбор — на 15:00 явка составила 2,33%. К 20:00 она выросла чуть менее чем в два раза — до 4,06%.

Лидирует показатель в Центральном районе (4,41% или 4554 человека), хуже всего явка оказалась в Октябрьском районе — 2226 человек или 3,46%.

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Политика Как в Барнауле проходят выборы в городскую думу. Фоторепортаж

В один момент в соцсетях появились данные о якобы совершенном вбросе бюллетеней на одной из УИК. Однако в Избиркоме объяснили, что наблюдателю показалось — на участке пересчитали бюллетени и не нашли лишних. Наблюдатели от Общественной палаты отметили, что поднявший панику представитель кандидата уже извинился за инцидент, после чего общественники призвали проверять информацию и не публиковать «фейки».